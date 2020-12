Cela fait maintenant plusieurs semaines que Manon Tanti et son mari se sont installés à Dubaï avec leurs enfants. Depuis quelques heures, celle qui a fait polémique à cause d’une vidéo avec un singe est accusée d’avoir trompé Julien à cause d’un twerk en boîte de nuit. STAR24 vous raconte tout.

Trop c’est trop ! Alors qu’elle s’amusait en boîte de nuit avec ses amis et son chéri, Manon Tanti a été accusée du pire. En effet, celle qui a répondu aux critiques sur son rôle de mère a dansé avec son ami Adil et son twerk a été considéré comme de la tromperie. « A partir du moment où j’estime que je respecte mon mari j’ai le droit de danser avec qui je veux ! Mon mari il était là à un mètre et il rigolait sur nos danses toute la soirée (…) Hier je me suis éclatée sachez-le, c’était une trop bonne soirée avec mon amie Maeva et Adil on a fait que danser pendant des heures, on a twerké de partout, c’était trop bien ! Cela faisait longtemps que je ne m’étais pas autant amusée, décompressé et dansé (…) Vous voyez bien que mon ami Adil sur les vidéos il n’est pas attiré par les femmes ! Il est 100% gay et c’est pourquoi je m’autorise à twerker avec lui, je me suis éclatée avec lui » a-t-elle lâché sur Snapchat.

Le coup de gueule de celle qui s’est confiée sur ses amitiés a fait réagir les internautes. Ainsi, on a pu lire des commentaires tels que: « elle s’est fait refaire les fesses mais c’est même pas utiliser ses fesses😂😂😂😂 ». Ou encore: « mais c’est du gros n’importe quoi » et « Bon 😒pas le choix, parlons honnêtement… Son ami twerk (très bien), elle fait une tentative (elle échoue)…. Non sérieux, ya rien 🤣crucruche elle a rien fait de grave »;

Que pensez-vous du comportement de Manon Tanti ?

Cela fait maintenant plusieurs semaines que Manon Tanti et son mari se sont installés à Dubaï avec leurs enfants. Depuis quelques heures, celle qui a fait polémique à cause d’une vidéo avec un singe est accusée d’avoir trompé Julien à cause d’un twerk en boîte de nuit. STAR24 vous raconte tout.

Trop c’est trop ! Alors qu’elle s’amusait en boîte de nuit avec ses amis et son chéri, Manon Tanti a été accusée du pire. En effet, celle qui a répondu aux critiques sur son rôle de mère a dansé avec son ami Adil et son twerk a été considéré comme de la tromperie. « A partir du moment où j’estime que je respecte mon mari j’ai le droit de danser avec qui je veux ! Mon mari il était là à un mètre et il rigolait sur nos danses toute la soirée (…) Hier je me suis éclatée sachez-le, c’était une trop bonne soirée avec mon amie Maeva et Adil on a fait que danser pendant des heures, on a twerké de partout, c’était trop bien ! Cela faisait longtemps que je ne m’étais pas autant amusée, décompressé et dansé (…) Vous voyez bien que mon ami Adil sur les vidéos il n’est pas attiré par les femmes ! Il est 100% gay et c’est pourquoi je m’autorise à twerker avec lui, je me suis éclatée avec lui » a-t-elle lâché sur Snapchat.

Le coup de gueule de celle qui s’est confiée sur ses amitiés a fait réagir les internautes. Ainsi, on a pu lire des commentaires tels que: « elle s’est fait refaire les fesses mais c’est même pas utiliser ses fesses😂😂😂😂 ». Ou encore: « mais c’est du gros n’importe quoi » et « Bon 😒pas le choix, parlons honnêtement… Son ami twerk (très bien), elle fait une tentative (elle échoue)…. Non sérieux, ya rien 🤣crucruche elle a rien fait de grave »;

Que pensez-vous du comportement de Manon Tanti ?