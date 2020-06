A côté de la télé-réalité, Manon Tanti est également une femme d’affaires. Seulement voilà, la jeune maman a dû prendre une décision radicale concernant son salon de beauté et a révélé pourquoi non sans émotions. STAR24 vous donne tous les détails.

Il y a quelques jours, Jazz révélait les véritables raisons de sa brouille avec Manon Tanti. « Je ne suis pas au courant de ce qu’il se passe entre Carla, Kevin, Manon et Julien et je ne m’en mêle pas. Je n’ai aucune haine contre Manon. Nous avons été copines, mais on s’est pris la tête pour des histoires sans importance. Jamais je m’attaquerais gratuitement à une femme enceinte. On a été en froid il y a quelques mois, car j’ai vu une interview où Julien nous taclait. Il a dit : ‘Eux (la JLC Family, ndlr), ils sont personne. Nous, on a fait 25 télés’. J’ai trouvé ça ridicule et j’ai répliqué » a expliqué la femme de Laurent.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manon Tanti (@manontanti) le 21 Juin 2020 à 7 :10 PDT

Mais cette fois-ci, Manon Tanti a pris la parole pour un autre sujet. En effet, la belle brune vient d’annoncer que son salon de beauté allait fermer. Le motif ? Chacune de ses employées a décidé de voler de ses propres ailes. « J’ai passé de très belles années avec elles, je suis très contente du boulot qu’elles ont fait, je pense que toutes nos clientes étaient aussi ravies, mais c’est une page qui se tourne, et pour elle, et pour moi, et pour nous (…) Donc voilà mes amours, c’est une page qui se tourne, je suis très émue parce que j’aime tout le monde très fort dans cet institut et que je suis nostalgique. Je suis très contente de moi, très contente de mes filles, c’était mon petit bébé (…) j’aurais pu garder l’institut c’est juste qu’avec Julien on a d’autres projets personnels dont on vous parlera plus tard, c’est pas le moment, on vous en parlera à la fin de l’été je pense », a-t-elle révélé en larmes.

Quel est son prochain projet selon vous ?

