Le Coronavirus affole beaucoup de personnes depuis plusieurs semaines. Et c’est normal au vu des mesures prises. Récemment, Nabilla a dû démentir être atteinte du virus. Mais une autre candidate intrigue les internautes: Manon Tanti. Serait-elle davantage en danger étant donné qu’elle est enceinte ? Nous vous disons tout !

Il y a quelques jours, Manon et Julien Tanti annonçaient un heureux événement. En effet, Tiago va devenir grand frère dans les mois à venir. « Voilà déjà bientôt 2ans que notre petit tiago est venu au monde.. et a bien grandi depuis Il est temps pour tiago de devenir un grand., un grand frère… Un nouveau bébé Tanti va bientôt venir agrandir la famille Illuminer nos vies, raccourcir nos nuits Et remplir nos vies de Bonheur #bientot4 @julientantiplein @tiagotanti« , a-t-elle écrit sur Instagram.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manon Tanti (@manontanti) le 4 Mars 2020 à 11 :59 PST

Face à l’agitation autour du Coronavirus, celle qui attend une petite fille a fait une mise au point sur Snapchat. Ainsi, Manon Tanti a déclaré: « Vous êtes assez nombreuses à m’avoir écrit et à m’avoir parlé du Coronavirus enceinte. Vous me demandez des conseils, vous me demandez si j’en sais plus que vous. Est-ce qu’une femme enceinte a plus de risques ? Est-ce que le Coronavirus serait plus grave sur une femme enceinte ? Je suis comme vous je ne sais pas. J’ai cherché sur Google j’ai pratiquement rien trouvé. Je ne crois pas qu’il y est eu beaucoup de cas de femmes enceintes atteintes du Coronavirus. (…) Je ne sais pas si c’est plus dangereux ou pas. Peut-être puisque nos défenses immunitaires c’est le bébé qui en prend une partie ».

Toutefois, Manon Tanti n’a pas caché son inquiétude et a révélé qu’elle espérait que le gouvernement allait nous rassurer dans les jours à venir. En attendant, vous pouvez la retrouver du lundi au vendredi dans les épisodes des Marseillais aux Caraïbes.

