Dans les derniers épisodes des Marseillais à Dubaï, Julien Tanti a fait son entrée. L’occasion pour Manon de commenter son arrivée. De son côté, Jessica Thivenin a également pris la parole et c’est plutôt cash. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques heures, Ouarda révélait que Manon Tanti était elle aussi dans des histoires de sorcellerie. Mais pour le moment, la jeune maman a décidé de commenter l’épisode où son mari est arrivé en poussant un petit coup de gueule. « J’arrête de m’expliquer sur cet épisode surtout qu’entre temps on s’est expliqué avec Thibault et Jess. On s’est réconcilié, on s’est expliqué de l’entendre et de le voir ça me choque. La seule raison est une embrouille entre Julien et Jess (…) Le reste c’est des excuses (…) Julien a été déçu de choses que Jess a faite (…) Il n’y a pas plus que gentil et simple que mon mari (…) J’aurai trop aimé rentrer dans l’écran, ça me rend triste de le voir comme ça (…) Seul contre tous, alors que c’est lui la victime » a-t-elle lâché sur Snapchat.

Manon Tanti et Jessica Thivenin se chiffonnent sur l’arrivée de Julien

De son côté, Jessica Thivenin a réagi aux propos de Manon Tanti et a fait le point sur leur relation actuelle. Ainsi, celle qui a connu des complications dans sa deuxième grossesse a déclaré: « On a un peu réglé nos comptes, c’est pas fini… On avait beaucoup de rancoeurs je pense, beaucoup de choses sur le coeur à se dire et à briser la glace. On a brisé de la glace, vous allez voir dans l’épisode je ne savais même pas que ça existait un truc comme ça c’est rigolo (…) A l’heure d’aujourd’hui bien entendu vous nous avez vus avec Ju Manon Tiago tout ça au parc, oui ça va mieux, l’émission on l’a tournée en janvier et février donc c’est pas vieux, j’ai l’impression que c’était hier qu’on est sortis de tournage ! C’est pas très vieux effectivement mais quand vous passez des mois et des mois, tu finis toujours par te réconcilier un peu avec tout le monde, même avec ton pire ennemi ».

Tout est bien qui finit bien ! Par ailleurs, une nouvelle émission consacrée au Reste du monde est actuellement en tournage et le casting vient d’être officiellement dévoilé.