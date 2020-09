Après de longues semaines d’attente et une grossesse spéciale liée au confinement, Manon Tanti a enfin accouché de son deuxième enfant. D’ailleurs, elle a pu rentrer chez elle avec sa fille Angelina. L’heure de la rencontre entre le bébé et Tiago est enfin arrivé.

Il y a quelques jours, Manon Tanti a accouché de son deuxième enfant faisant le bonheur de la candidate ainsi que de son mari et leur fils Tiago. D’ailleurs, le couple a officialisé l’heureux événement sur Instagram. « Bienvenue dans la famille petite princesse 💕💕 je ne trouve pas les mots pour d’écrire un tel bonheur ., nous sommes désormais 4 💕 tu es si petite si précieuse 💕 mon amour pour toi ma fille est inconditionnel 💕 tellement fière de ma famille et de mon homme qui pour la deuxième fois à été très courageux 💕hâte de que tu rencontres ton grand frère @tiagotanti 💕💕💕 Angelina Tanti 2kilos 450 grammes / 52 cm 💕 » a annoncé celle qui a dit adieu à son business sous une première photo d’elle, son bébé et Julien Tanti.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manon Tanti (@manontanti) le 2 Sept. 2020 à 11 :04 PDT

Moins d’une semaine après son accouchement, Manon Tanti qui est en froid avec Carla Moreau a donné de ses nouvelles depuis la maternité et a annoncé son retour imminent à la maison. « Bonjour bonjour, toujours à l’hopital. Normalement, on devrait sortir aujourd’hui (…) J’ai tellement hâte de rentrer, Tiago il me manque trop. J’ai trop hâte de le voir là et qu’on fasse un câlin tous les quatre » a confié la jeune maman sur Snapchat.

D’ailleurs, Julien Tanti s’est exprimé sur la première rencontre entre Tiago et Angelina et a révélé: « Rencontre entre Tiago et Angelina, très très intense. Mais vous découvrirez ça dans pas longtemps. On a de belles surprises pour vous ». Comme c’est mignon ! Chez STAR24, nous avons hâte de voir les images de ce moment !

