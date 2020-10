Il y a un mois, la Toile s’affolait après un étrange message annonçant la mort de Marie Garet. Après avoir été longtemps silencieuse malgré les rumeurs évoquant des violences conjugales, la jeune femme a enfin livré sa version des faits. Seulement voilà, les internautes ne sont pas convaincus.

C’est au cours d’une interview accordée à Sam Zirah que Marie Garet a avoué qu’elle était l’auteure du fameux message annonçant sa mort. » C’est moi. C’était une façon de dire j’en ai ras le bol, foutez-moi la paix (…) C’est difficilement supportable d’être reconnue en permanence, ça me dessert trop dans ma vie de tous les jours (…) Entre mon accident de voiture, le décès de mon père, tout ça… J’en ai eu ras-le-bol. J’avais été reconnue cette soirée là et j’en avais marre (…) ai déjà pensé à changer de nom, à me faire un passeport… et effacer toute mon identité (…) J’ai pensé à disparaître. Ce soir là j’ai fait la bringue, il y a eu une dispute et voilà (…) Pour poster quelque chose comme ça il faut être mal et j’étais dans le mal » s’est-elle justifiée.

Mais les internautes n’ont pas vraiment validé les dires de celle qui aurait été manipulée par la production des Anges. En effet, sous la vidéo, certains ont posté des messages tels que: « Étrange … et presque malaisant par moments … ». Ou encore: « Annoncer sa propre mort ? 🤔 je suis désolée mais elle a un problème elle doit se faire suivre et non faire des interviews.. » et « je ne sais vraiment pas quoi penser de cet interview? Pas trés clair tout ça…. ». Mais aussi: « Tellement gênante cette interview.. ça crève les yeux qu’il la manipule et qu’elle ne peut pas dire sa vérité et encore moins quand il est assis à côté d’elle !!!! J’apprécie de moins en moins tes interviews sam.. sorry ! » et « Je trouve que Marie parle énormément de mort … ça fait peur ».

