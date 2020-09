Marie Garet a été découverte grâce à Secret Story et a également participé aux Anges de la télé-réalité. Depuis plusieurs heures, son nom fait la une des médias et des réseaux sociaux à cause d’une étrange publication sur son compte Instagram l’annonçant…morte. Explications.

Marie Garet fait partie des gagnantes emblématiques de Secret Story. Même si elle s’est retirée des écrans, la belle blonde a avoué qu’elle était encore traumatisée par la télé-réalité. « Les gens ont tendance à me prendre pour une fille sans cervelle, une pourriture. J’ai ma crédibilité, je pense être une bonne infirmière mais je suis obligée d’en faire 10 fois plus que n’importe quel autre professionnel de santé pour le prouver (…) Je me cacherais presque. J’ai été adulée et maintenant je suis la personnalité de télé-réalité la plus détestée en France, je pense. Les insultes sont insupportables. Je trouve ça très injuste parce que je dévoue ma vie aux gens en tant qu’infirmière et me faire insulter en retour est très dur. Dans les émissions, j’ai seulement prouvé que j’aimais mon petit ami et on s’est comporté avec moi comme si j’avais commis un crime. Je ne comprends pas » a-t-elle révélé à nos confrères de Télé-Loisirs.

Ce lundi 7 septembre, son nom a refait surface sur les réseaux sociaux pour une sombre histoire. Marie Garet qui a déjà répondu à ses haters a été annoncée morte depuis son propre compte Instagram par le message suivant : « Marie est décédée cette nuit ». Très vite, les internautes ont réagi et ont commenté en disant: « J’espère que c’est pas vrai … 😔 », « Quoi non c’est pas possible » et « La réelle Queen de la télé réalité est morte ».

Face à l’agitation provoquée par cette étrange sombre annonce, des proches de Marie Garet ont pris la parole. Selon StarMag, celle qui a déjà frôlé la mort serait actuellement hospitalisée. Reste plus qu’à savoir si elle va prendre la parole.

Marie Garet a été découverte grâce à Secret Story et a également participé aux Anges de la télé-réalité. Depuis plusieurs heures, son nom fait la une des médias et des réseaux sociaux à cause d’une étrange publication sur son compte Instagram l’annonçant…morte. Explications.

Marie Garet fait partie des gagnantes emblématiques de Secret Story. Même si elle s’est retirée des écrans, la belle blonde a avoué qu’elle était encore traumatisée par la télé-réalité. « Les gens ont tendance à me prendre pour une fille sans cervelle, une pourriture. J’ai ma crédibilité, je pense être une bonne infirmière mais je suis obligée d’en faire 10 fois plus que n’importe quel autre professionnel de santé pour le prouver (…) Je me cacherais presque. J’ai été adulée et maintenant je suis la personnalité de télé-réalité la plus détestée en France, je pense. Les insultes sont insupportables. Je trouve ça très injuste parce que je dévoue ma vie aux gens en tant qu’infirmière et me faire insulter en retour est très dur. Dans les émissions, j’ai seulement prouvé que j’aimais mon petit ami et on s’est comporté avec moi comme si j’avais commis un crime. Je ne comprends pas » a-t-elle révélé à nos confrères de Télé-Loisirs.

Ce lundi 7 septembre, son nom a refait surface sur les réseaux sociaux pour une sombre histoire. Marie Garet qui a déjà répondu à ses haters a été annoncée morte depuis son propre compte Instagram par le message suivant : « Marie est décédée cette nuit ». Très vite, les internautes ont réagi et ont commenté en disant: « J’espère que c’est pas vrai … 😔 », « Quoi non c’est pas possible » et « La réelle Queen de la télé réalité est morte ».

Face à l’agitation provoquée par cette étrange sombre annonce, des proches de Marie Garet ont pris la parole. Selon StarMag, celle qui a déjà frôlé la mort serait actuellement hospitalisée. Reste plus qu’à savoir si elle va prendre la parole.