Il y a quelques jours, Marie Garet inquiétait ses followers à cause d’un inquiétant message posté sur Instagram. Invitée chez Sam Zirah, elle est revenue sur son expérience au sein de la télé-réalité notamment sa participation traumatisant aux Anges de la télé-réalité. STAR24 vous raconte tout.

Impossible de penser aux premières saisons des Anges de la télé-réalité sans se souvenir de Marie Garet. Il faut dire que ses crises de larmes et ses coups de gueule envers Geoffrey ont rythmé le programme quitte à la faire devenir la risée du public. Quelques années plus tard, celle qui est encore traumatisée par la télé-réalité est revenue sur cette expérience.

Questionnée par Sabrina et Marie, les chroniqueuses de Sam Zirah, Marie Garet a avoué avoir été manipulée par la production. Celle qui a frôlé la mort a ainsi raconté: « On a essayé de me faire passer pour une hystéro. (…) Oui on a essayé d’accentuer tous mes côtés négatifs. (…) Je me suis rendue compte que la production mettait en place des petites choses pour me faire péter les plombs. Notamment, ils allaient voir Geoffrey, ils lui montaient la tête contre moi. Ils disaient ‘Elle est complètement tarée, va voir cette fille’. Et à moi, ils venaient me dire le contraire ».

Avant de poursuivre: « Ils essayaient de bourrer le crâne aux deux. Et sachant que moi j’étais assez vive sur mes réactions, ils savaient que ça allait fonctionner. Surtout qu’après j’étais perçue comme la parano de service. J’essayais d’aller ouvrir les yeux à tout le monde et on me disait ‘mais non, tu es folle’ ». Un témoignage qui explique pourquoi la belle blonde a été dégoûtée du milieu et pourquoi elle a préféré revenir à sa vie d’avant en se consacrant à sa profession d’aide soignante.

Que pensez-vous des propos de Marie Garet ? Etes-vous surpris de la production ?

