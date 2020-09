Il y a quelques jours, un étrange post Instagram troublait les internautes. On pouvait y lire que Marie Garet était morte. Mais que s’est-il réellement passé ? La jeune femme a brisé le silence au cours d’une interview accordée à StarMag. STAR24 vous raconte tout.

Souvenez-vous, pour ceux qui n’auraient pas suivi, Marie Garet a récemment été annoncée morte sur son compte Instagram. De là, Aqababe aurait affirmé que son compagnon l’aurait tabassée et laissée pour morte. D’ailleurs, il a promis de rétablir la vérité grâce à des preuves. Face à l’agitation provoquée par ce scandale, la jeune femme a décidé d’accorder une interview à nos confrères de StarMag à qui elle a livré sa vérité en disant: « Je me suis retrouvée aux urgences. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Je n’ai récupéré mon téléphone que quelques jours plus tard. Je n’étais pas dans mon état normal. J’ai été hospitalisée. Il y a un certain nombre de trous noirs chez moi. Peut-être que ça ressortira un jour, mais pour l’instant, j’ai du mal à me rappeler certaines choses (…) Ce soir-là, j’ai senti que Marie Garet n’était plus là et n’existait plus ».



« Ce soir-là il ne s’est rien passé de plus que d’habitude. Je me suis pris la tête avec mon compagnon, pas plus fort que d’habitude. Je n’ai pas voulu repartir avec lui parce que je n’avais pas envie de me disputer avec lui,. (…) Je n’ai pas voulu rentrer. Et lui, ne voulant pas me laisser seule, m’a un peu tirée violemment par le bras et à ce moment-là, des filles ont vu la situation (…) La police est arrivée et en voyant que je n’étais pas bien, ils ont appelé les pompiers et ils m’ont convaincue de rentrer dans la voiture. Et à partir de là, je pense qu’ils ont ressenti cet épuisement psychologique et qu’ils ont vu qu’il y avait quelque chose d’anormal », s’est souvenue Marie Garet qui n’a pas revu son compagnon depuis même s’ils sont toujours en contact.

