La semaine a commencé avec une annonce choc sur les réseaux sociaux. En effet, les fans de télé-réalité ont découvert un mystérieux message annonçant la mort de Marie Garet. La belle blonde a enfin rétabli la vérité. STAR24 vous en dit plus.

Il y a quelques heures, Aqababe donnait des nouvelles de Marie Garet qui ne serait pas morte mais qui a quand même vécu le pire. Ainsi, il révélait sur sa story Instagram : « Elle est actuellement en soin intensif dû au fait qu’elle s’est fait tabasser par son mec actuel (…) Hier, ils sont partis à la dune à Montpellier. A la fin de la soirée, il l’a massacré et laissé pour morte, inconsciente. Ce sont des meufs qui ont vu Marie et appelé les secours !!! ».



Face aux rumeurs autour de cet incident, Marie Garet a enfin brisé le silence en mettant à jour sa publication : « Je viens tout juste de récupérer mon compte et me réveille outrée. Tout ce qui est décrit ci avant et ci après est totalement faux. Je suis hospitalisée oui mais pour des raisons qui ne regarde personne. Je démens donc tout ces propos calomnieux et irai dès ma sortie déposer plainte contre aqua bike qui n’en est pas à son premier coup d’essai avec moi et mon entourage. Je vous demanderai donc svp de respecter ma famille, les enfants qui sont comme les miens et ma personne vous qui m’avez toujours suivi et soutenue ».

Face à ce démenti, Aqababe a décidé de riposter et a rebondi aux propos de celle qui est encore traumatisé par la télé-réalité. « Sa maman a dit qu’elle s’était fait voler ses téléphones. Ensuite il y a le fameux démenti sans effacer le ‘Marie est blabla’. Si on me force trop, je sortirais des preuves. Je ne suis pas fou et j’attends » a-t-il annoncé dans sa story.

