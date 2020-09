Il y quelques semaines, Marine El Himer se donnait une chance avec Benjamin Samat après leurs retrouvailles des Marseillais VS le reste du monde 5. Malheureusement, leur relation n’a pas duré. L’ex de Julien Guirado a enfin expliqué pourquoi.

Marine El Himer et Benjamin Samat c’est bel et bien fini. Mais que s’est-il passé ? La sœur jumelle d’Océane El Himer a d’abord raconté au micro de nos confrères de Purepeople: « Après le tournage, je suis allée chez lui à Marseille et j’ai vu que son train de vie ne me correspondait pas du tout (…) Je le comparais à ma dernière relation avec qui j’étais épanouie, souriante, plus moi-même alors que lui, est beaucoup basé sur son image, sur son apparence. Il ne me faisait pas rire. On n’avait pas le même humour. On n’était pas fait pour être ensemble, tout simplement. Je n’étais pas épanouie, je n’étais pas à l’aise alors qu’en tournage, j’étais bien avec lui ».

Et pour ceux qui pensent qu’elle a joué avec Benjamin Samat, Marine El Himer qui a évoqué ses regrets avec Benoît Paire a répondu: « Ce n’est pas que j’ai joué avec lui, c’est juste que ce n’était pas possible. On ne sortait pas beaucoup, bref ça n’allait pas. On dit que c’est moi la vicieuse parce que je l’ai quitté, sauf que moi je suis encore célibataire à l’heure actuelle. Je ne me suis mise avec personne. Sauf que lui va à Ibiza, il se met avec une fille, là il va à Dubaï, il se met avec une fille… Au final, qui était le plus vicieux ? ».

Voilà qui a le mérite d’être clair. En effet, juste après Marine El Himer, Benjamin Samat a été aperçu plus proche que jamais de Maddy Burciaga avec qui il serait en couple à Dubaï. Affaire à suivre.

