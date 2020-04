Il y a quelques jours, Marine El Himer et Julien Guirado annonçaient leur rupture définitive. Il est vrai que depuis le début du confinement, les deux candidats s’étaient beaucoup pris la tête et s’étaient même séparés brièvement. Actuellement de retour chez sa famille, la belle brune s’est confiée sur son récent célibat.

Après une année forte en rebondissements, Julien Guirado et Marine El Himer s’étaient fiancés sur le tournage des Princes de l’amour 7. Mais tout cela fait déjà partie du passé à présent. Ce week-end, celle qui a défendu sa sœur jumelle a pris la parole et a déclaré dans sa story: « C’est à contre coeur, mais je me dois de vous annoncer que j’ai décidé de mettre un terme à ma relation avec Julien. Je ne me prononcerais pas à ce sujet. Dans la vie, la raison prend le dessus sur les sentiments » a annoncé la jeune femme.

Confinée loin de son ex, on ignore si Marine El Himer retournera sur le tournage des Apprentis Aventuriers 5 avec Julien Guirado mais cette fois-ci en tant qu’ex. En tout cas, une chose est sûre: elle n’est pas prête à tourner la page pour le moment et elle l’a prouvé dans sa dernière story Snapchat. « Avis à la gente masculine ! Inutile de m’écrire J+1 après une rupture ! Ça évitera de vous faire perdre du temps durant votre confinement. J’en ressens ni le besoin, ni l’envie ! Bien cordialement… ». Un message qui veut tout dire !

De son côté, le jeune homme s’était aussi exprimé pour officialiser leur rupture en disant: « Les amis, Marine et moi c’est terminé ! Voilà, ça faisait un petit moment que ça n’allait plus, en tout cas, on se souhaite le bonheur mutuellement. C’est quelqu’un que j’ai aimé mais parfois dans la vie, il faut prendre une décision. C’est ce que l’on vient de faire, merci du tout le soutien et l’amour que vous nous avez témoigné. Merci de respecter notre décision ».

Un retour de flammes est-il envisageable selon vous ?

Il y a quelques jours, Marine El Himer et Julien Guirado annonçaient leur rupture définitive. Il est vrai que depuis le début du confinement, les deux candidats s’étaient beaucoup pris la tête et s’étaient même séparés brièvement. Actuellement de retour chez sa famille, la belle brune s’est confiée sur son récent célibat.

Après une année forte en rebondissements, Julien Guirado et Marine El Himer s’étaient fiancés sur le tournage des Princes de l’amour 7. Mais tout cela fait déjà partie du passé à présent. Ce week-end, celle qui a défendu sa sœur jumelle a pris la parole et a déclaré dans sa story: « C’est à contre coeur, mais je me dois de vous annoncer que j’ai décidé de mettre un terme à ma relation avec Julien. Je ne me prononcerais pas à ce sujet. Dans la vie, la raison prend le dessus sur les sentiments » a annoncé la jeune femme.

Confinée loin de son ex, on ignore si Marine El Himer retournera sur le tournage des Apprentis Aventuriers 5 avec Julien Guirado mais cette fois-ci en tant qu’ex. En tout cas, une chose est sûre: elle n’est pas prête à tourner la page pour le moment et elle l’a prouvé dans sa dernière story Snapchat. « Avis à la gente masculine ! Inutile de m’écrire J+1 après une rupture ! Ça évitera de vous faire perdre du temps durant votre confinement. J’en ressens ni le besoin, ni l’envie ! Bien cordialement… ». Un message qui veut tout dire !

De son côté, le jeune homme s’était aussi exprimé pour officialiser leur rupture en disant: « Les amis, Marine et moi c’est terminé ! Voilà, ça faisait un petit moment que ça n’allait plus, en tout cas, on se souhaite le bonheur mutuellement. C’est quelqu’un que j’ai aimé mais parfois dans la vie, il faut prendre une décision. C’est ce que l’on vient de faire, merci du tout le soutien et l’amour que vous nous avez témoigné. Merci de respecter notre décision ».

Un retour de flammes est-il envisageable selon vous ?