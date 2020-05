Il y a quelques jours, Marine El Himer et Julien Guirado annonçaient leur rupture au début du confinement. Alors que le jeune homme s’est porté comme seul responsable de cette situation, la belle brune a enfin donné quelques détails supplémentaires au sujet de cette séparation au cours d’une interview accordée à nos confrères de Gossip Room.

Le confinement aurait-il été le motif de séparation de Marine El Himer et Julien Guirado ? La sœur jumelle d’Océane a été formelle puisqu’elle a lâché: « Euh non, des raisons bien plus profondes, et le confinement n’a pas arrangé les choses. Le début du confinement on l’a passé ensemble, et ensuite ben chez ma famille. Moi toute seule avec ma famille (…) Il n’y a pas eu de tromperie, il y a eu du respect mutuel ».

D’ailleurs, comment a-t-elle vécu ce changement radical ? « C’était très compliqué mais après j’avais ma famille qui était là auprès de moi heureusement. Pour le coup. Mais pour moi c’était vraiment un mal pour un bien. Un très gros bien (…) Aujourhd’hui, je vais mieux. Je me retrouve un peu parce que je peux me définir de la sorte. Je suis un peu une femme qui a été détruite psychologiquement par cette relation (…) Ma famile est là heureusement d’ailleurs (…) Je retrouve le sourire », a-t-elle ajouté.

Mais Marine El Himer ne s’est pas arrêtée là. Selon la jeune femme, sa relation passée avec Julien Guirado était loin d’être toute rose. Elle poursuit: « J’ai toujours eu la joie de vivre. Pendant que j’étais avec Julien, j’avais moins le sourire. Je me perdais (…) Je me retrouve de jour en jour (…) Il m’a fait perdre confiance en moi (…) Rabaisser psychologiquement et moralement (…) Sans ma famille, peut-être que je serais retournée vers lui après le confinement. C’est la raison qui a pris le dessus sur le corps (…) Je n’ai pas envie de parler de ça… Ce n’était pas bien pour moi (…) Pour mon bien, jamais je retournerais vers lui ».

Pas sûr que cela s’arrange avec de tels propos…

