L’année 2020 est placée sous le signe de l’amour pour Marine Lorphelin et d’autres anciennes reines de beauté. Après l’annonce de la deuxième grossesse de Rachel Legrain-Trapani, la Lyonnaise a passé un cap dans sa relation avec son petit ami. En effet, ils viennent de se fiancer.

Décidément, les choses se passent plutôt bien pour nos célébrités en ce moment. Entre Valentin Léonard et Rachel Legrain-Trapani qui vont devenir parents ou encore l’accueil formidable de Clémence Botino en Guadeloupe, tout va pour le mieux pour les Miss ! D’ailleurs, Marine Lorphelin est comblée de bonheur également. En couple depuis plus de cinq ans avec son chéri, celle qui a été agressée lui a fait une magnifique déclaration en juin dernier sur Instagram où elle a écrit: « A ce moment là, il y a 5 ans, nous ne savions pas que ce serait pour la vie. Mais j’ai tout de suite vu que que tu étais une perle. Un homme exceptionnel ❤️ Can’t wait to live by your side, you make everything greater 🥰 #love #mybest #myotherhalf #admv #together« .

Bien loin de l’époque où ce dernier a été poignardé, Marine Lorphelin a annoncé une bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux. Sous une photo du couple, la reine de beauté a écrit: « Against all odds. 💍. Le destin a tout fait pour que l’on se rencontre. Et il avait raison ❤️ #engaged #enversetcontretout #myeverything« .



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par M-rine L-rphelin (@marinelorphelin_off) le 13 Janv. 2020 à 2 :19 PST

Très vite, la jeune femme a reçu une pluie de commentaires où les internautes ont manifesté leur joie comme : « Félicitations à tous les deux 💍❤️ » ou encore « Magnifique 😍😍😍❤️❤️❤️le couple de l’année 😁 ». Mais aussi : « Youpi… je me souviens encore quand on a décidé de « rater » l’avion pour profiter encore un peu de Tahiti 😅😅 » et » Ohhhh félicitations à vous deux 🙏🏼 soyeux heureux ». STAR24 leur souhaite beaucoup de bonheur et toutes nos félicitations.

