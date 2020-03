Il y a bel et bien une nouvelle vie qui attend les jeunes femmes sacrées Miss France. Marine Lorphelin en est la preuve. En effet, la belle brune qui affole la Toile a repris ses études de médecine. Actuellement interne dans un hôpital parisien, elle se retrouve en plein lutte contre le Coronavirus. Ce qui nécessite quelques sacrifices au niveau de sa vie personnelle.

Il y a quelques jours, Marine Lorphelin profitait d’un live Instagram avec Sylvie Tellier pour donner de ses nouvelles. En effet, la jeune femme fait partie du service hospitalier qui se retrouve confronté au Coronavirus. Ainsi, celle qui a été agressée a raconté: « Je suis dans un service qui traite les maladies infectieuses, on s’est transformés en service Covid. On reçoit plein de patients qui sont infectés par le virus, qui ont des infections pulmonaires (…) il y en a pas mal qui ne s’améliorent pas (…) A la base, on n’a pas du tout de structure psychologique dans notre hôpital (…) La situation est tellement particulière, on fait face à tellement plus de décès que d’habitude… Annoncer des mauvaises nouvelles aux gens, ce n’est pas forcément une chose avec laquelle je suis à l’aise ».

Comme vous le savez déjà, la jeune femme est fiancée avec son chéri malgré la distance qui les sépare. Elle vit en France et lui en Nouvelle Calédonie. D’ailleurs, Marine Lorphelin a révélé à nos confrères de Gala pourquoi elle a refusé qu’il la rejoigne. « On devait se voir deux jours après l’annonce du confinement. (…) Il voulait venir mais je lui ai dit non, pour sa propre santé. Et puis il n’allait pas m’attendre toute la journée confiné dans l’appartement. Pas agréable pour lui de se retrouver dans cette situation et d’être enfermé, d’attendre. C’est un peu dur, mais c’est comme ça (…) J’ai des coups de mou parfois, mais heureusement, j’ai ma famille et mes amis très souvent au téléphone ».

Allez courage, les retrouvailles n’en seront que meilleures !

