Alors que certains Youtubeurs ont décidé de faire la blague de l’arrêt de leur activité pour le 1er avril, d’autres n’ont pas hésité à pousser leur farce jusqu’au bout. C’est le cas de la caméra cachée de Sam Zirah ou encore de la dernière vidéo makeup « blasée » de Marion Caméléon. Critiquée par rapport à son comportement de ce tuto, la jeune femme a mis les choses au clair.

A l’occasion du 1er avril, Marion Caméléon a une nouvelle fois fait fort. En effet, la Youtubeuse beauté adore cette période et piège toujours ses abonnés de manière subtile. Ainsi, elle a décidé de pousser le vice en exagérant les traits de sa personnalité allant jusqu’à lâcher: « J’en ai marre que vous me demandiez sans cesse de faire une intro, de vous dire bonjour, de vous demander comment ça va. Premièrement, j’en ai pas envie, et deuxièmement, j’en ai rien à foutre. La politesse est la forme la plus répandue d’hypocrisie et qui a envie d’être hypocrite ? Tout le monde sauf moi parce que je suis au-dessus du lot quand même. Donc stop, y a pas d’intro. Si ça vous plaît pas, vous vous cassez. »

La jeune femme a ensuite ajouté: « Aujourd’hui, on va faire un maquillage hyper simple puisque j’en ai marre que tous les jours dans mes commentaires, des gens me disent ‘j’arrive pas à suivre’, ‘tes maquillages sont trop compliquées’, ‘on s’identifie pas’. Comme ça me saoule, j’ai décidé de vous faire un maquillage hyper simple et là pour le coup, si vous n’arrivez pas à suivre, je ne peux plus rien pour vous. Vous pourrez aller voir ailleurs si j’y suis. »

Interrogée sur son comportement qui n’a pas été compris par certains internautes, Marion Caméléon a avoué qu’il y avait une part de vérité à nos confrères de Purebreak. « Je me suis parodiée donc, oui, il y a une part de vérité ! Ce sont des propos que j’ai déjà tenus dans une moindre mesure évidemment. J’ai voulu extrapoler tout ça pour contrebalancer avec ma vidéo de l’année dernière qui était tout l’opposé de moi. Cette année, c’est le pire côté de ma personnalité, évidemment extrapolé au maximum pour paraître la plus désagréable possible (…) Contrairement a ce que beaucoup peuvent penser, je suis relativement sympa dans la vraie vie (…) Mais c’est vrai que je fais de temps en temps des ‘mises au point’ avec mes abonnés sur les réseaux et, dans l’ensemble, c’est toujours ‘bien’ accueilli, on partage beaucoup ensemble et je ne joue pas un rôle. Donc quand j’en ai ras le bol je le fais savoir », a-t-elle lâché.

Qu’avez-vous pensé de sa blague ?

