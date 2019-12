Alors que le couple formé par Greg et Maeva Ghennam se serait reformé au Mexique, une histoire a touché à sa fin. Il s’agit des adorables Benjamin Samat et Alix. En effet, le sudiste aurait quitté sa chérie.

Depuis plusieurs mois, Alix et Benjamin Samat semblaient avoir trouvé un terrain d’entente. A tel point que les amoureux qui ont fêté leur première année d’amour se sont installés dans leur propre maison. Seulement voilà, il semblerait que leur relation ait touché à sa fin. C’est le compte Instagram @univers2nanaa qui a balancé l’information en story où elle a écrit: « Benji a quitté Alix pendant le tournage ! Alix a quitté le tournage suite à cette rupture ». Et si leurs profils ont toujours les publications à deux, la jeune femme préparerait son nouvel an à Miami solo pendant que le sudiste s’est tatoué pour fêter cette séparation. Les raisons demeurent encore inconnues. A suivre…

Récemment, Alix se confiait sans filtres sur son passé de femme battue. « Grâce ou à cause de lui je ne sais pas, je pense j’ai le caractère que j’ai aujourd’hui et je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Je me suis vraiment laissée traiter comme une m*rde pendant plusieurs années. » Et pour cause, pendant cette relation toxique, Alix a même tenté de mettre fin à ses jours : « J’ai fait une tentative de suicide quand j’étais avec mon premier copain. Parce que je n’avais pas le choix. J’avais pas le droit de le quitter et je n’avais plus de contact avec personne. Quand le téléphone sonnait c’est lui qui décrochait ».

En tout cas, tout semble derrière elle désormais. Espérons que cette rupture ne soit qu’une mauvaise passe entre Benjamin Samat et Alix. A votre avis que s’est-il passé au Mexique entre les deux tourtereaux ? STAR24 vous tient vite au courant…

