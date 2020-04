Bien avant de participer à « La Villa des cœurs brisés 5″, Manon Van a été révélée dans « Les Marseillais South America ». D’ailleurs, cette aventure en Argentine a été forte en émotions. Quelques années plus tard, la jeune femme a fait des révélations chocs au micro de Sam Zirah.

Il y a un moment déjà, Manon Van terminait les candidats et le programme des Marseillais. Il faut dire que celle qui a été déçue par Lalou n’a pas eu une aventure facile. Mais pourquoi n’a-t-elle pas apprécié cette aventure ? « C’est trop extravagant trop dans le clash. C’est trop tout pour moi c’est trop, ça ne me ressemble pas. Je suis plus posée (…) ils aiment trop les trucs d’infidélité (…) J’avais la haine contre eux (…) ils se trompent tous (…) tu ne vois pas ça dans la villa des cœurs brisés (…) il y a des clashs mais c’est pas pareil (…) pour moi aujourd’hui c’est trop trash (…) j’ai vu des choses (…) ils baisent entre eux, is s’en foutent », a-t-elle lâché à Sam Zirah.

D’ailleurs, la petite amie de Dany a raconté une situation à laquelle elle a assisté: « Un soir, on était en off (…) je descendais en bas pour chercher une bouteille d’eau (…) on m’a dit ‘viens voir’ (…) on ouvre les portes, on voit deux personnes en train de baiser les jambes à l’air à même sur le sol (…) la personne me disait ‘tiens regarde’ (…) je n’ai pas envie de faire du voyeurisme (…) en tournage tu n’as pas trop d’intimité mais il y en a qui kiffent regarder ». Mais Manon Van ne s’est pas arrêtée là ! En effet, elle a plus ou moins confirmé qu’un bon nombre de fratés consommait de la drogue que ce soit de la drogue dur ou du cannabis. Il y aurait également de l’alcool surtout hors caméras…

Aujourd’hui, elle est comblée par son chéri et loin de tout cela. Manon Van avoue même suivre les épisodes parfois !

Bien avant de participer à « La Villa des cœurs brisés 5″, Manon Van a été révélée dans « Les Marseillais South America ». D’ailleurs, cette aventure en Argentine a été forte en émotions. Quelques années plus tard, la jeune femme a fait des révélations chocs au micro de Sam Zirah.

Il y a un moment déjà, Manon Van terminait les candidats et le programme des Marseillais. Il faut dire que celle qui a été déçue par Lalou n’a pas eu une aventure facile. Mais pourquoi n’a-t-elle pas apprécié cette aventure ? « C’est trop extravagant trop dans le clash. C’est trop tout pour moi c’est trop, ça ne me ressemble pas. Je suis plus posée (…) ils aiment trop les trucs d’infidélité (…) J’avais la haine contre eux (…) ils se trompent tous (…) tu ne vois pas ça dans la villa des cœurs brisés (…) il y a des clashs mais c’est pas pareil (…) pour moi aujourd’hui c’est trop trash (…) j’ai vu des choses (…) ils baisent entre eux, is s’en foutent », a-t-elle lâché à Sam Zirah.

D’ailleurs, la petite amie de Dany a raconté une situation à laquelle elle a assisté: « Un soir, on était en off (…) je descendais en bas pour chercher une bouteille d’eau (…) on m’a dit ‘viens voir’ (…) on ouvre les portes, on voit deux personnes en train de baiser les jambes à l’air à même sur le sol (…) la personne me disait ‘tiens regarde’ (…) je n’ai pas envie de faire du voyeurisme (…) en tournage tu n’as pas trop d’intimité mais il y en a qui kiffent regarder ». Mais Manon Van ne s’est pas arrêtée là ! En effet, elle a plus ou moins confirmé qu’un bon nombre de fratés consommait de la drogue que ce soit de la drogue dur ou du cannabis. Il y aurait également de l’alcool surtout hors caméras…

Aujourd’hui, elle est comblée par son chéri et loin de tout cela. Manon Van avoue même suivre les épisodes parfois !