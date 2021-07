A partir de ce mercredi 21 juillet 2021, le pass sanitaire sera nécessaire dans plusieurs endroits publics. Alors que les tests PCR et antigéniques sont toujours valables, la vaccination est de plus en plus recommandée. D’ailleurs, Les Marseillais ont fait un petit rappel à leurs fans. STAR24 vous donne tous les détails.

Il y a quelques jours de cela, Emmanuel Macron a demandé à ses citoyens d’être plus vigilants et surtout les a encouragé à se vacciner. A l’instar de Magali Berdah qui a été clashée par Mélanie Dedigama à ce sujet, le Président de la République a pu compter sur le soutien des Marseillais dans sa lutte contre la COVID-19 en se vaccinant. Ainsi, Maeva Ghennam qui a déjà été testée positive au Coronavirus, Benjamin Samat et sa chérie Maddy Burciaga, Adixia ou encore Greg Yega et Thibault Garcia se sont réunis dans une vidéo où on a pu les entendre dire: « Parce qu’on a tous envie de protéger les gens qu’on aime. Parce que les gens que j’aime comptent plus que tout au monde. Parce qu’on a envie d’être en bonne santé. Parce qu’on a tous envie de pouvoir s’amuser, de kiffer et de s’ambiancer. Parce qu’on a tous envie de voyager, une vie sans voyage c’est pas une vie. Une seule solution, se faire vacciner. Vaccinez-vous ».

Les Marseillais encouragent les téléspectateurs à se vacciner : les internautes réagissent.

Si cela partait d’un bon sentiment, les Marseillais ont suscité de nombreuses moqueries de la part de la Toile. Ainsi, on a pu lire des tweets tels que : « Les gens vont vouloir se dévacciner après avoir vu ça », « Quand les Marseillais font le taf du gouvernement » mais également « On les encourage tous bien fort à se sevrer de la cocaïne avant de donner des leçons de santé » ou encore « C’est choquant c’est de la propagande pour manipuler les jeunes ksos » et « La propagande continue ». On vous laisse découvrir la vidéo en question juste ci-dessous:

Les Marseillais encouragent les Français à se faire vacciner ! #vaccinezvous pic.twitter.com/sMo9LW2cNY — W9 (@W9) July 20, 2021

Qu’en pensez-vous ?