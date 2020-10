Alors que Martika Caringella était partie à Paris avec sa petite famille, la candidate de Mamans et célèbres a eu la mauvaise surprise de découvrir qu’elle avait été victime de cambriolage. Très en colère, l’ancienne ennemie de Julia Paredes a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux.

Les plans de Martika et son chéri ont été un peu reportés cette année. En effet, la jeune femme nous avait confié qu’elle comptait se marier avec lui en 2020. « Moi en 2019, ma plus belle réussite ça a été ma fille. En 2020, ce sera de bien m’occuper d’elle. Mes projets avec mon chéri, se marier et avoir d’autres projets professionnels (…) On était déjà très soudés et ça n’a fait que nous renforcer. On se débrouille bien, on est de bons parents », nous a-t-elle expliqué.

Mais aujourd’hui, c’est pour un sujet moins joyeuse que Martika qui a été harcelée en tournage fait parler d’elle. Après avoir découvert qu’elle avait été cambriolée, la jeune femme a commencé par déclarer: « Effectivement, je vais prendre la parole. Puisqu’il y a beaucoup de personnes qui m’envoient des messages. Pour vous dire clairement ce qu’il s’est passé… On n’était pas à la maison hier soir. On était à Paris. Il y a des individus qui se sont introduits chez nous ».



« Désolée mais je me sens un peu violée. Les personnes sont rentrées dans mon intimité. Je n’ai pas l’habitude de m’exprimer normalement sur ça, de parler de ma ma vie privée ou quoi que ce soit. Franchement ce qu’on a vécu, c’était assez choquant. On a vu des images, des choses… Et les gens n’ont pas de respect. Heureusement on est là en famille, tout va bien. (…) C’est du matériel mais voilà… C’est quelque chose de très difficile. Là on va rentrer chez nous et ce ne sera plus comme avant. (…) C’est horrible je n’ai pas dormi de la nuit », a ajouté Martika au bord des larmes. Bon courage à elle et à ses proches.

