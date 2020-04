Révélée dans « Les Anges de la télé-réalité 5 » en tant qu’ange anonyme, Maude est actuellement de retour sur nos écrans grâce à la rediffusion. L’occasion de donner de ses nouvelles au cours d’une interview accordée à Sam Zirah. D’ailleurs, la chanteuse s’est confiée sur ses rapports actuels avec Nabilla Benattia.

Il y a quelques mois, Maude se mariait après avoir donné naissance à son premier enfant. A l’occasion de la rediffusion des Anges 5, la jeune femme a pris la parole pour réagir à l’attitude de Nabilla Vergara à son égard à l’époque et a réagi: « En réalité, je ne l’ai pas ressenti de cette manière. Mais vraiment pas. Ils ont tous été hyper sympas avec moi (…) J’étais la petite meuf anonyme, Alban avait fait The Voice. Donc je pense que spontanément ils se rangeaient plus vers lui mais je ne l’ai jamais ressenti de manière hostile (…) Quand je suis revenue avec ma chanson, ils ont tous joué le jeu. Je ne le savais pas du tout (…) En vrai, je m’en fous. Je n’étais pas venur pour avoir l’aval de Nabilla ou des autres (…) Nabilla a adoré mon single et a été très cool ».

D’ailleurs, Sam Zirah lui a demandé ce qu’elle pensait de son évolution et de son histoire d’amour avec Thomas Vergara. « Au final, ça ne m’étonne pas parce que Thomas et Nabilla, les gens les connaissent via la télé (…) Je ressentais dès le début dans l’émission que c’était un couple qui s’aimait, ça se voyait (…) Je suis contente pour eux. Après, on ne se parle plus avec Nabilla. L’année dernière, j’ai vu q’elle m’avait unfollow de Twitter ça m’avait soûle (…) Je m’en fiche (…) Je ne te cours pas, je ne suis pas ta groupie (…) Ce n’était pas non plus mon amie (…) C’est pas grave, c’est des broutilles (…) On ne se dit pas bonjour (…) Je n’ai pas envie d’aller la voir », a-t-elle confié.

Au moins, c’est dit !

