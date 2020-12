La guerre opposant Maya Niiya et Maeva Ghennam ne date pas d’hier. Désormais toutes les deux résidant à Dubaï, elles ne se font pas de cadeaux. D’ailleurs, l’ancienne prétendante des Princes de l’amour 7 a décidé de se mêler à la polémique liée à la JLC Family. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques jours, Jazz a répondu aux accusations de Maeva Ghennam qui a balancé l’infidélité de Laurent et a pris une décision radicale: « Tout ce monde là, j’en ai ma claque (…) La richesse m’a apporté beaucoup de choses, de belles vacances, de belles maisons. Mais ça m’a amené tellement de choses horribles qui ne me ressemblent pas. Moi, Jazz Correia, je m’avoue vaincue et j’arrête la guerre avec eux ! A partir d’aujourd’hui, je décide de tout quitter : mes réseaux sociaux et mon métier d’influenceuse. Je suis prête à m’assoir sur l’argent pour avoir une vie normale. Je m’excuse pour les gens qui me suivent depuis des années. Je le fais pour mon bien et être heureuse, mais je ne veux plus faire partie de ce monde malsain capable de faire du mal à des enfants ».

Face au comportement de Maeva Ghennam, Maya Niiya a décidé de prendre position et a apporté son soutien à Jazz. L’ancienne prétendante d’Anthony Alcaraz a lâché: « t’es pas en couple vu que tu donnes ton c** à gauche à droite 24h sur 24. (…) Clocharde va, ils te font rentrer leur truc dedans. Bon bref c’est pas ça le sujet tu fais ce que tu veux de ton cul. Mais détruire une famille c’est très honteux. C’est honteux ce que tu as fait, t’as pas honte, t’as pas de figure. En plus, quelle figure tu as avec ta figure de Bogdanff. T’as même pas pensé aux p’tits sale conna***. (…) Moi j’ai hâte de voir ta sextape. Hate de voir ton petit cul qui va se balader à gauche à droite (…) Même s’il doit être dégeulasse avec plein de cellulite (… ) Et oublie pas les vidéos que j’ai de toi quand t’étais droguée dans les tournages. Je vais pas les poster mais j’ai tellement envie de les mettre (…) je vais pas te lâcher parce que tu me dégoûtes. Dommage que c’était Dubaï. (…) Je serai venue je t’aurai fait manger le sol. (…) Clocharde, t’es prête à tout pour le buzz. (…) J’ai envie de lui gerber dessus »

Aie, ça pique !

