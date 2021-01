Depuis deux ans il y a eu comme un baby boom dans la famille des candidats de télé-réalité, puisque presque tous sont devenus parents, et continuent même d’agrandir leur famille.

Des émissions se sont d’ailleurs développées autour de ce concept de parentalité et de fame, comme Mamans et Célèbres, où l’on accompagne les candidates dans leur quotidien jonglant entre leur rôle de mère et d’influenceuse, voire business women. Alors forcément, l’évolution de leur enfant, on y a le droit. Sans compter les réseaux sociaux où les stars du petit écran affichent fièrement leur moments passés en famille.

Parmi les enfants, on a constaté que certains sont le portrait craché de leur parents ! On vous a concocté une petite liste : On commence par Maylone, le fils de Jessica et Thibault Garcia, le petit blond aux yeux bleus né le 7 octobre 2019 a la même expression faciale que sa maman lorsqu’il sourit.

Passons à Carla Moreau et Kévin, parents de l’adorable Ruby Guedj. Quelle coïncidence mais la petite est née le même jour que Maylone. Pour le coup, la mignonne a plus pris les traits de son papa ! Son petit nez retroussé, ses grands yeux marron nous rappelle l’ancien jaguar ! C’est au tour des membres de la JLC Family : Jazz et Laurent Correia, qui ont donné naissance à la petite Chelsea le 12 décembre 2017. Agée de 3 ans, la petite a tout hérité de son père ! En plus de la fortune du couple, il lui a fait cadeau de ses magnifiques yeux bleus ciel. Deux bouilles identiques c’est impressionnant !

Mais l’une des ressemblances les plus frappantes, reste celle entre Julien Tanti et son fils Tiago. En effet, Manon Marsault et le fraté des Marseillais sont parents de Tiago, né en mai 2018. Depuis son plus jeune âge la petite tête blonde fait l’unanimité sur la toile au sujet de sa ressemblance évidente avec son père. La famille Tanti s’est d’ailleurs agrandie cette année avec la naissance de Angélina. Encore trop jeune pour savoir à qui elle ressemblera le plus, la petite possède quand même des airs de son grand frère Tiago!

Myriam Oueld

