Depuis la propagation du Coronavirus à travers le monde, la Chine est devenue la cible de moqueries de nombreux internautes notamment à cause de Wuhan et de la fameuse chauve-souris mangée. Ce dernier burger McDonald’s rique de vous surprendre. STAR24 vous raconte tout.

McDonald’s propose souvent d’incroyables menus à travers le monde. Lorsque l’on voyage, on peut découvrir différents sandwichs. D’ailleurs, le menu proposé par Travis Scott et la chaîne de restauration rapide avait fait le buzz et se vendait à travers le monde. Comme quoi, la nourriture peut dépasser les frontières. Cette fois-ci, pas sûr que ce burger enchante les amoureux de la junkfood.

Depuis ce lundi 21 décembre 2020, McDonald’s Chine a mis en vente un burger à base de jambon cuit de la marque SPAM qui a mauvaise réputation puisqu’il s’agit de viande de porc en boîte pas fameuse accompagné… de morceaux de biscuits oréos et d’une sauce blanche. Cela dit, pour les aventuriers sur place, il n’y en aura pas pour tout le monde. En effet, il n’y aura que 400 000 unités de ce plat qui seront commercialisés. Si SPAM s’est associée à la recette, la marque de gâteaux ne s’est pas prononcée à ce sujet.

McDonalds China is introducing a new Oreo x Spam burger on December 21. There will be 400,000 produced and sold. (Look, I saw this so you have to see it too. Sorry, that’s how it works). pic.twitter.com/QCiog64wAY — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 18, 2020

En tout cas, une chose est sûre : les internautes n’ont pas l’air de vouloir se jeter dessus. Ainsi, on a pu lire des tweets tels que : « en chine ça mange tranquille des chauves-souris alors ça ça devrait passer aussi ». Ou encore: « Sa a l’air chelou leur jambon la », « Quand y vont mourrir et rejoindre leur idole Staline on les aurait prévenu » et « C’est quoi ce crime culinaire ». Mais aussi: « On peut en inventer plein des comme ça ici speculos boeuf thon mayonnaise, sablé caramel ketchup steak, etc… C’est juste immangeable » et « Les chinois ils ont vraiment une nourriture assez douteuse ».

Et vous, aimeriez-vous goûter ce burger ?

Depuis la propagation du Coronavirus à travers le monde, la Chine est devenue la cible de moqueries de nombreux internautes notamment à cause de Wuhan et de la fameuse chauve-souris mangée. Ce dernier burger McDonald’s rique de vous surprendre. STAR24 vous raconte tout.

McDonald’s propose souvent d’incroyables menus à travers le monde. Lorsque l’on voyage, on peut découvrir différents sandwichs. D’ailleurs, le menu proposé par Travis Scott et la chaîne de restauration rapide avait fait le buzz et se vendait à travers le monde. Comme quoi, la nourriture peut dépasser les frontières. Cette fois-ci, pas sûr que ce burger enchante les amoureux de la junkfood.

Depuis ce lundi 21 décembre 2020, McDonald’s Chine a mis en vente un burger à base de jambon cuit de la marque SPAM qui a mauvaise réputation puisqu’il s’agit de viande de porc en boîte pas fameuse accompagné… de morceaux de biscuits oréos et d’une sauce blanche. Cela dit, pour les aventuriers sur place, il n’y en aura pas pour tout le monde. En effet, il n’y aura que 400 000 unités de ce plat qui seront commercialisés. Si SPAM s’est associée à la recette, la marque de gâteaux ne s’est pas prononcée à ce sujet.

McDonalds China is introducing a new Oreo x Spam burger on December 21. There will be 400,000 produced and sold. (Look, I saw this so you have to see it too. Sorry, that’s how it works). pic.twitter.com/QCiog64wAY — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 18, 2020

En tout cas, une chose est sûre : les internautes n’ont pas l’air de vouloir se jeter dessus. Ainsi, on a pu lire des tweets tels que : « en chine ça mange tranquille des chauves-souris alors ça ça devrait passer aussi ». Ou encore: « Sa a l’air chelou leur jambon la », « Quand y vont mourrir et rejoindre leur idole Staline on les aurait prévenu » et « C’est quoi ce crime culinaire ». Mais aussi: « On peut en inventer plein des comme ça ici speculos boeuf thon mayonnaise, sablé caramel ketchup steak, etc… C’est juste immangeable » et « Les chinois ils ont vraiment une nourriture assez douteuse ».

Et vous, aimeriez-vous goûter ce burger ?