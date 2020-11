Megan Fox et Brian Austin Green se sont séparés il y a quelques mois de cela. Alors que l’actrice file le parfait amour avec Machine Gun Kelly, ses rapports avec son ex semblent être très tendus. STAR24 vous explique tout.

Après avoir annulé leur divorce, Megan Fox et Brian Austin Green se sont finalement séparés pour de bon. De son côté, la brune explosive a retrouvé chaussure à son pied dans les bras de Machine Gun Kelly. Lors de l’un de ses anciens podcasts, la star de Desesperate Housewives s’est exprimée sur cette rupture : « Je ne l’ai jamais rencontré mais Megan et moi avons parlé de lui et ils sont amis à ce stade. D’après ce qu’elle a dit, c’est un gars vraiment très gentil et authentique. J’ai confiance en son jugement. Elle a toujours eu un très bon jugement » avant d’ajouter « Je ne veux pas que les gens pensent qu’ils sont les méchants ou que j’ai été une victime parce que je ne le suis pas. Ce n’est pas quelque chose de nouveau pour nous. Cela l’est pour ceux qui lisent la presse… Mais pas pour nous ».

Mais aujourd’hui, les rapports entre les deux anciens tourtereaux se sont dégradés. C’est du moins ce qu’a révélé une source proche au micro de US Weekly en disant: « Les choses entre Megan et Brian empirent parce qu’elle peut être imprévisible et incohérente, ce qui est en grande partie pourquoi ils se sont séparés en premier lieu. Elle peut être très chaude et froide, difficile à suivre et difficile à gérer (…) Malgré les problèmes avec Brian, Megan et MGK forment toujours un couple solide ».

Bon, espérons qu’ils trouveront un terrain d’entente. Il serait dommage de gâcher autant d’années d’amour et de complicité pour les enfants. Que pensez-vous de la guerre entre Megan Fox et Brian Austin Green ?

