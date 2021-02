Après une énième réconciliation, Megan Fox et Brian Austin Green se sont finalement séparés. Très vite, la bombe s’est affichée en couple avec Machine Gun Kelly. Alors qu’elle aurait été aperçue la bague au doigt, l’actrice a réagi aux rumeurs. STAR24 vous dit tout.

Alors que Brian Austin Green semblait avoir donné son feu vert à son ex à tourner la page avec MGK, les choses auraient vite dégénéré. En effet, les deux anciens époux se feraient la guerre. Une source proche a fait des révélations à ce sujet au micro de US Weekly en disant: « Les choses entre Megan et Brian empirent parce qu’elle peut être imprévisible et incohérente, ce qui est en grande partie pourquoi ils se sont séparés en premier lieu. Elle peut être très chaude et froide, difficile à suivre et difficile à gérer (…) Malgré les problèmes avec Brian, Megan et MGK forment toujours un couple solide ».

Well well well what do we have here? @JustJared is reporting that #MeganFox has been spotted around NYC with a sparkler on her ring finger on Thursday afternoon. She’s been dating #MachineGunKelly since spring 2020 #Engagementring pic.twitter.com/QYiBJYNLfK — Who Wore What Jewels (@wwwjewelsdaily) January 29, 2021

Toujours en couple avec le chanteur, Megan Fox se serait-elle fiancée à son chéri ? Aperçue la bague au doigt, un informateur a carrément lâché à People: « Ils sont très sérieux et veulent passer leur futur ensemble. Il y aura un engagement dans le futur, mais ils ne sont pas fiancés actuellement (…) Megan a besoin que son divorce soit finalisé afin qu’elle puisse vraiment aller de l’avant. Elle est très heureuse cependant ». Face à l’agitation provoquée par ces clichés, la principale concernée a réagi à sa façon en postant une photo avec une autre bague accompagnée d’un simple et net : « Fuck You ». Au moins, cela a le mérite d’être clair désormais. Même s’ils s’aiment énormément, les deux amoureux cherchent à faire les choses biens et dans les temps. Pour le moment, la belle brune doit régler les affaires entre elle et son ex avec qui elle a vécu une décennie parsemée de hauts et de bas.

That’s one way for Megan Fox to shut down engagement rumors pic.twitter.com/istImSY4zW — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) January 30, 2021

Ce sera pour une autre fois !

