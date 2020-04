Il y a quelques jours, Meghan Markle et le Prince Harry quittaient officiellement leurs fonctions au sein de la famille royale. D’ailleurs, les deux tourtereaux ont décidé de changer de vie et de s’installer à Los Angeles pour se rapprocher de la maman de celle qui va reprendre sa carrière d’actrice.

Megan Markle serait-elle en train de renouer avec son grand amour : le cinéma ? En tout cas, la jeune femme a de nouveaux projets depuis qu’elle a perdu son statut au sein de la famille royale. D’ailleurs, cette décision va chambouler le quotidien des parents du petit Archie. Mais avant tout, ce choix ferait énormément plaisir… au personnel de la famille royale ! C’est ce qu’a révélé Camilla Tominey, journaliste pour The Telegraph. Selon elle, le staff l’aurait vite trouvé insupportable. « À mes yeux, son arrivée a été un clash des cultures, dans le sens où Meghan venait du monde des stars, qui est très rythmé et assez exigeant. Le monde royal est très différent – c’est plus lent, et très hiérarchique » a-t-elle confié à The New Yorker.

Mais ce n’est pas tout ! La reporter a ensuite ajouté: « Meghan n’a pas vraiment compris les traditions mises en place. Et le staff a fini par ne plus apprécier les qualités qui la rendaient irrésistible aux yeux de la presse : son côté show-business, sa confiance en elle et son féminisme. C’est un peu comme dans Downton Abbey, il y a une hiérarchie du personnel qui travaille au Palais de Buckingham depuis des années pour servir la Reine et le pays. Donc quand Meghan et Harry ont fait des demandes, le staff a commencé à parler, surtout sur la duchesse en se disant ‘Attendez une minute, elle se prend pour qui ?' ».

Pour le moment, celle qui serait bouleversée depuis son mariage n’a pas encore répondu.

