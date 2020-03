Pourtant discrets depuis leur mariage diffusé à la télévision qui a affolé la Terre entière, Meghan Markle et le Prince Harry font beaucoup parler d’eux. Notamment depuis l’annonce de leur envie de quitter les UK. D’ailleurs, l’annonce de la perte de leur statut vient de faire l’effet d’une bombe.

Mais que s’est-il passé ? Meghan Markle et le Prince Harry ont posté un communiqué sur Instagram qui a rendu la Toile complètement folle. Ainsi, le message a commencé de la manière suivante: « nous pouvons tous sentir que le monde en ce moment semble extraordinairement fragile. Pourtant, nous sommes convaincus que chaque être humain a le potentiel et l’occasion de faire une différence — comme on le voit maintenant partout dans le monde, dans nos familles, nos communautés et ceux qui sont en première ligne — ensemble, nous pouvons nous élever les uns les autres pour réaliser la plénitude de cette promesse. Ce qui est le plus important à l’heure actuelle, c’est la santé et le bien-être de tout le monde à travers le monde et de trouver des solutions pour les nombreux problèmes qui se sont présentés à la suite de cette pandémie ».

« Alors que nous trouvons tous le rôle que nous devons jouer dans ce changement mondial et le changement des habitudes, nous concentrons ce nouveau chapitre pour comprendre comment nous pouvons le mieux contribuer (…) Merci à cette communauté – pour le soutien, l’inspiration et l’engagement partagé envers le bien dans le monde. Nous sommes impatients de renouer avec vous bientôt. Vous avez été super ! D’ici là, s’il vous plaît prendre bien soin de vous-mêmes, et les uns des autres« , ont-ils conclus. Mais ce que cache ce message en réalité, c’est la fin de leur statut.

En plus de leur déménagement en Californie, ils vont devenir dire adieu à toute cette vie princière dès le 1er avril. Le Prince Harry et Meghan Markle ont même trouvé leur maison à Los Angeles. La belle brune va en profiter pour reprendre sa carrière d’actrice, quel changement !

