Après avoir passé des fêtes de fin d’année en petite forme, Moundir semblait reprendre du poil de la bête. Seulement voilà, l’animateur vient d’annoncer une triste nouvelle sur les réseaux sociaux. Hé oui, le jeune papa tire sa révérence et quitte l’animation de Moundir et les apprentis aventuriers.

Révélé sur TF1 dans Koh-Lanta, Moundir en a fait du chemin depuis. D’ailleurs, il a récemment participé à Danse avec les Stars et a surpris tout le monde. En plus d’être candidat, il nous a également prouvé qu’il était un bon animateur dans Moundir et les apprentis aventuriers. Seulement voilà, il ne faudra pas compter sur sa présence pour la cinquième saison comme il l’a confié sur son compte Instagram.

Ainsi, Moundir a écrit: « Voilà les amis, une page faite de belles rencontres et de moments inoubliables se tourne. Ce fut une aventure extraordinaire que j’ai partagé avec vous, chers fidèles des apprentis aventuriers, je vous adresse du fond du cœur un immense merci ! Ce fut également une aventure personnelle lumineuse et inspirante, j’ai vécu quatre années magnifiques à observer, comprendre, apprendre et aimer un métier qui me passionne tellement. Une aventure humaine XXL, merci à toi ma @florencefayard pour tout ainsi qu’à toute l’équipe de @banijayproductions, merci pour ta patience et notre complicité @bengiaz. Durant ces quatre saisons juste top… Je tenais à remercier chaleureusement le directeur général de @w9officiel @jeromefouqueray et @pgledan pour leur confiance et surtout d’avoir cru en moi ! Merci à @m6officiel avec qui je partage les valeurs essentielles et positives basées autour de la famille, du respect et de la bienveillance. Merci à tous les talents du groupe qui s’activent dans l’ombre pour vous proposer des contenus toujours plus exigeants et souriants : communication, régie, pub, services techniques… sans oublier les amis qui œuvrent au quotidien pour faire de @w9officiel une grande chaîne qui monte ! Un grand merci aux grands Monsieurs que sont @nicolasdetavernost et Thomas Valentin : vous avez fait du groupe M6 une très jolie maison 🏠 ❤… Et à vous mes chers amis, je ne saurai suffisamment vous remercier de m’avoir procuré ce sentiment que ressent un animateur quand une émission marche aussi fort. Ce succès vous revient entièrement ainsi qu’à tous les candidats qui ont contribué à l’épanouissement du programme, grâce à leur personnalité et leur dépassement dans l’aventure. Il est temps pour moi de vous dire au revoir et à bientôt. Merci la vie, je vous embrasse. ».



Un message qui a à la fois surpris les fans et de nombreux candidats comme Neymar qui a commenté: « Waaaaaaaa!!! Je suis choqué de ton départ et de la fin De cette émission je ne vois pas qui peut reprendre ton flambeau car pour moi tu reflète cette émission et à vrai dire qui aurait pu me canaliser et me donner des leçons de morale à part toi que j’ai écouté pendant et après cette aventure merci pour ce que tu m’as appris. @moundirofficiel 😢 ».

Qui sera son remplaçant… Affaire à suivre !

