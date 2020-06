Depuis la mort de George Floyd, les hommages et les manifestations n’en finissent plus. Du côté français, un bon nombre de personnes ont manifesté dans les rues de Paris ce mardi 2 juin 2020 afin de réclamer justice pour Adama Traoré. Un moment que Mélanie Da Cruz a suivi de très près puisqu’elle était présente.

Mélanie Da Cruz n’a jamais caché son implication pour des sujets sensibles sur les réseaux sociaux comme à l’époque de l’affaire Théo. Cette fois-ci, la maman de Swan Anthony n’a pas pu s’empêcher de rejoindre les milliers de personnes présentes dans les rues de Paris qui se sont rassemblées afin d’obtenir justice pour Adama Traore. Fière d’avoir assisté à ce grand mouvement de solidarité, la jeune femme a profité de sa visibilité pour adresser un message qui lui tient à cœur.

« 🙌🏽🙌🏾🙌🏿 JUSTICE ET ÉGALITÉ POUR TOUS ✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿 SAY NO TO RACISM 🇫🇷 Je sais que tout le monde préfère liker des photos de bombes atomiques sur Instagram mais désolée les réseaux sont pour moi un moyen de partager ma vie mais aussi de soutenir les causes qui me tiennent à cœur 💓. Ça fait longtemps que je soutiens @assa.traore_ sur les réseaux sociaux et bien d’autres, je n’avais pas eu l’occasion jusqu’ici de me déplacer, aujourd’hui c’est chose faite et je ne regrette absolument pas! D’autre part je voudrais également vous dire qu’aujourd’hui je me suis déplacée pas uniquement pour les bavures policières, mais pour le racisme en général… Sachez que aujourd’hui j’ai vu des personnes de toutes origines venir soutenir une même cause! Celle de lutter contre le racisme et les injustices ✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿 Certains discours m’ont mis les larmes aux yeux, la souffrance dans les yeux, sur les visages de ces personnes m’ont bouleversées. Je suis horrifiée de voir qu’en 2020 le racisme existe encore 💔💔💔 Changeons les choses 🤍🤎🖤 #justiceforgeorgefloyd #justicepouradama #justicepourtheo #justicepourgayecamara #justicepourziedetbouna #justicepourtous« a-t-elle écrit sous une série de clichés du rassemblement postée sur Instagram.

Justice pour Adama Traoré ✊🏾 — Anthony Martial (@AnthonyMartial) June 2, 2020

Bravo à tout ceux qui ont également participé au rassemblement comme la femme d’Anthony Martial. D’ailleurs, lui aussi a pris la parole sur Twitter.

