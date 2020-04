Il y a quelques jours, Mélanie Da Cruz poussait un énorme coup de gueule à cause du confinement et du Coronavirus. Ce mardi 28 avril 2020, la jeune femme a sauté un cap puisqu’elle vient de souffler ses 29 bougies. Un jour spécial que son chéri n’a pas oublié puisqu’il lui a clamé son amour publiquement sur Instagram !

Dernière ligne droite pour Mélanie Da Cruz ! En effet, c’est le dernier anniversaire de la jeune femme avant de passer la trentaine. Ce mardi 28 avril 2020, celle qui a été critiquée cause de la nouvelle coupe de cheveux de son fils Swan Anthony a fêté ses 29 ans. Un moment que les fans et les proches de la belle blonde n’ont pas oublié. Ainsi, elle a repartagé de nombreuses storys où on lui souhaitait un joyeux anniversaire. Mais ce n’est pas tout puisque l’ancienne candidate de télé-réalité a dévoilé son magnifique gâteau qui nous fait saliver derrière nos écrans !

Mais qui dit anniversaire dit forcément pensée de son compagnon Anthony Martial. En effet, le footballeur qui est confiné en famille a pris la parole sur son compte Instagram en postant une photo du couple accompagné d’un tendre message adressé à Mélanie Da Cruz où l’on a pu lire: « Happy birthday @melaniemartialdc Love You ❤️ ».

D’ailleurs, nombreux ont été ceux qui ont réagi à cette publication par commentaires. Ainsi, le chéri de la belle blonde a reçu des messages tels que: « Happy birthday Mrs Tony❤️❤️, « le plus beau couple » ou encore: « trop belle Mélanie 😪😪❤️❤️❤️ ». De son côté, Mélanie Da Cruz qui a été lynchée a elle aussi réagi en déclarant: « thank you and love you too ».

Voilà qui devrait calmer les ardeurs de ceux qui jubilaient de l’infidélité du footballeur l’année dernière. En tout cas, la rédaction de STAR24 souhaite un excellent anniversaire de Mélanie Da Cruz !

