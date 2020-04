Mélanie Da Cruz est actuellement confinée en famille. A l’occasion des fêtes de Pâques, la jeune femme a partagé une photo avec ses deux petits hommes. Mais la femme d’Anthony Martial ne s’attendait sûrement pas à autant de critiques sur la nouvelle coupe de cheveux de son fils Swan Anthony. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques jours, Mélanie Da Cruz se rendait aux urgences et poussait un coup de gueule. « On m’a donné un masque hier quand je me suis rendue à l’hôpital, Swan a eu des croups, c’est quelque chose qui bloque les voies respiratoires et, en dormant, il a du mal à respirer, c’est quelque chose qui arrive à beaucoup d’enfants et c’est la conséquence d’un virus, mais ils te disent pas ce que c’est. Mais il va très bien, plus de peur que de mal (…) Moi, je suis malade depuis quelques jours déjà et, en fait, en Angleterre, ils ne prennent pas de mesures mais les médecins refusent de consulter. Comme ils estiment qu’on a des symptômes du virus, ils ne viennent pas. Il faut rester à la maison et ne se rendre à l’hôpital que si c’est nécessaire, et prendre du doliprane et c’est tout. Ce sont les conseils des médecins. Pas de soucis, je ne suis pas à l’agonie, j’ai pas à me plaindre », a-t-elle lâché.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mélanie Martial DC (@melaniemartialdc) le 12 Avril 2020 à 9 :46 PDT

Alors qu’elle a décidé de poster un portrait de famille, un détail a agité les internautes. En effet, certains ont reproché à Mélanie Da Cruz d’avoir rasé le crâne de son fils. Ainsi, elle a reçu des messages comme: « Perso ta fait 1 désastre sur la tete a ton fils t’aurais pas du », « Trop jeune je trouve pour raser la tête mais chacun fait comme il le souhaite ». Mais aussi: « Pk vous lui avez fait sa au petit stp Mélanie ?? ».

Sachez qu’il est courant de couper les cheveux des enfants à blanc afin de permettre une meilleure repousse et une plus belle chevelure.

