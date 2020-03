Il y a quelques mois, Mélanie Da Cruz se mariait en secret à Anthony Martial. Malgré les polémiques d’infidélité, ils filent toujours le parfait amour. D’ailleurs, celle qui s’est associée à sa belle mère vit désormais à Manchester pour les besoins professionnels de son chéri footballeur. En colère contre le gouvernement anglais, la belle blonde a inquiété ses followers.

En début de semaine, Mélanie Da Cruz posait avec son fils et masque sur le visage. Critiquée par un internaute, elle avait violemment riposté. De quoi émettre des doutes sur son état de santé actuel en cette période de confinement. Mais finalement, elle était à l’hôpital pour son fils Swan. « On m’a donné un masque hier quand je me suis rendue à l’hôpital, Swan a eu des croups, c’est quelque chose qui bloque les voies respiratoires et, en dormant, il a du mal à respirer, c’est quelque chose qui arrive à beaucoup d’enfants et c’est la conséquence d’un virus, mais ils te disent pas ce que c’est. Mais il va très bien, plus de peur que de mal », a-t-elle expliqué sur Snapchat.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mélanie Martial DC (@melaniemartialdc) le 7 Mars 2020 à 11 :33 PST

En petite forme, la femme d’Anthony Martial a ensuite poussé un coup de gueule: « Moi, je suis malade depuis quelques jours déjà et, en fait, en Angleterre, ils ne prennent pas de mesures mais les médecins refusent de consulter. Comme ils estiment qu’on a des symptômes du virus, ils ne viennent pas. Il faut rester à la maison et ne se rendre à l’hôpital que si c’est nécessaire, et prendre du doliprane et c’est tout. Ce sont les conseils des médecins. Pas de soucis, je ne suis pas à l’agonie, j’ai pas à me plaindre ». « J’ai vu qu’en France, des mesures ont été prises et je trouve ça très bien, on va essayer de limiter la casse. En Angleterre, ils s’en fichent royal. Il n’y a aucune précaution qui a été prise, à part pour les clubs de foot, ils sont en confinement tous chez eux parce que je pense que des gens sont malades (…) Ici, ils ne sont pas trop concernés par ça mais tout va bien. Swan va bien, moi je suis malade mais j’estime que j’ai beaucoup de chance. Je le vis comme une rhinopharyngite, à part quand j’ai la tête qui tourne. Mais ça va, il ne faut pas paniquer », a ajouté Mélanie Da Cruz… Ouf !

Il y a quelques mois, Mélanie Da Cruz se mariait en secret à Anthony Martial. Malgré les polémiques d’infidélité, ils filent toujours le parfait amour. D’ailleurs, celle qui s’est associée à sa belle mère vit désormais à Manchester pour les besoins professionnels de son chéri footballeur. En colère contre le gouvernement anglais, la belle blonde a inquiété ses followers.

En début de semaine, Mélanie Da Cruz posait avec son fils et masque sur le visage. Critiquée par un internaute, elle avait violemment riposté. De quoi émettre des doutes sur son état de santé actuel en cette période de confinement. Mais finalement, elle était à l’hôpital pour son fils Swan. « On m’a donné un masque hier quand je me suis rendue à l’hôpital, Swan a eu des croups, c’est quelque chose qui bloque les voies respiratoires et, en dormant, il a du mal à respirer, c’est quelque chose qui arrive à beaucoup d’enfants et c’est la conséquence d’un virus, mais ils te disent pas ce que c’est. Mais il va très bien, plus de peur que de mal », a-t-elle expliqué sur Snapchat.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mélanie Martial DC (@melaniemartialdc) le 7 Mars 2020 à 11 :33 PST