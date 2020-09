En juin dernier, Mélanie Dedigama se lançait dans une toute nouvelle aventure hors télé-réalité avec son chéri Vincent. En effet, les deux tourtereaux sont devenus parents. Quelques mois après la naissance de Naya, sont-ils prêts à avoir un deuxième enfant ? La jeune femme a levé le voile autour de cette question.

Il y a quelques semaines, Mélanie Dedigama officialisait la naissance de Naya avec beaucoup d’émotions. « C’est très émus et remplis d’émotions qu’avec @vinclrq nous vous présentons NAYA notre fille qui est née à 38 SA +4 jours à 3,550kg et 51 cm 🥰 Qui se porte à merveille et qui nous comble de bonheur et d’amour ❤️ Excusez nous pour ce long silence nous en avions besoin et nous vous remercions pour tous vos messages très attachants que nous avons pu recevoir. Notre fille a pris cet après midi le plus incroyable des bains avec @lebaindesonia qui a été un des moments les plus émouvants que j’ai pu vivre. Je vous souhaite à toutes, (celles qui sont dans le même cas que moi ☺️ ) de pouvoir vivre un moment aussi magique avec votre nouveau né. On vous envoie plein d’amour et on vous aime 💕 avec toute notre tendresse 💕 Naya Vincent & moi » a-t-elle annoncé sur Instagram.

Plusieurs mois plus tard, certains de ses followers ont profité d’un question/réponse pour demander à la maman de Naya si elle était prête à avoir un deuxième enfant rapidemment. Ce à quoi, Mélanie Dedigama a répondu: « « Non absolument pas ! Je pense que j’ai vraiment besoin de me remettre de tout cela, de prendre le temps de voir grandir ma fille, de m’épanouir à nouveau en tant que femme avant de songer à peut-être en refaire un. Je ne suis vraiment pas prête ». Par la suite, la candidate a ajouté : « C’est comme sortir d’un restaurant pour se remettre à table une fois rentré à la maison… Je n’ai plus faim ».

Voilà qui a le mérite d’être clair. Aimeriez-vous revoir Mélanie Dedigama et sa petite famille sur les écrans ?

En juin dernier, Mélanie Dedigama se lançait dans une toute nouvelle aventure hors télé-réalité avec son chéri Vincent. En effet, les deux tourtereaux sont devenus parents. Quelques mois après la naissance de Naya, sont-ils prêts à avoir un deuxième enfant ? La jeune femme a levé le voile autour de cette question.

Il y a quelques semaines, Mélanie Dedigama officialisait la naissance de Naya avec beaucoup d’émotions. « C’est très émus et remplis d’émotions qu’avec @vinclrq nous vous présentons NAYA notre fille qui est née à 38 SA +4 jours à 3,550kg et 51 cm 🥰 Qui se porte à merveille et qui nous comble de bonheur et d’amour ❤️ Excusez nous pour ce long silence nous en avions besoin et nous vous remercions pour tous vos messages très attachants que nous avons pu recevoir. Notre fille a pris cet après midi le plus incroyable des bains avec @lebaindesonia qui a été un des moments les plus émouvants que j’ai pu vivre. Je vous souhaite à toutes, (celles qui sont dans le même cas que moi ☺️ ) de pouvoir vivre un moment aussi magique avec votre nouveau né. On vous envoie plein d’amour et on vous aime 💕 avec toute notre tendresse 💕 Naya Vincent & moi » a-t-elle annoncé sur Instagram.

Plusieurs mois plus tard, certains de ses followers ont profité d’un question/réponse pour demander à la maman de Naya si elle était prête à avoir un deuxième enfant rapidemment. Ce à quoi, Mélanie Dedigama a répondu: « « Non absolument pas ! Je pense que j’ai vraiment besoin de me remettre de tout cela, de prendre le temps de voir grandir ma fille, de m’épanouir à nouveau en tant que femme avant de songer à peut-être en refaire un. Je ne suis vraiment pas prête ». Par la suite, la candidate a ajouté : « C’est comme sortir d’un restaurant pour se remettre à table une fois rentré à la maison… Je n’ai plus faim ».

Voilà qui a le mérite d’être clair. Aimeriez-vous revoir Mélanie Dedigama et sa petite famille sur les écrans ?