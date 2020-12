Il y a quelques mois de cela, Mélanie Dedigama et Vincent devenaient parents pour la première fois d’une petite fille prénommée Naya. Fous de joie, ils partagent leur bonheur mais aussi les coups durs rencontrés dans leur nouvelle vie. Face à la demande de leur communauté, ils ont décidé de montrer son visage pour la première fois.

Ce n’est pas tous les jours facile d’être maman et ce n’est pas Mélanie Dedigama qui dira le contraire. Interrogée sur une éventuelle deuxième grossesse, la jeune femme a été formelle puisqu’elle a lâché: « Je pense que j’ai vraiment besoin de me remettre de tout cela, de prendre le temps de voir grandir ma fille, de m’épanouir à nouveau en tant que femme avant de songer à peut-être en refaire un. Je ne suis vraiment pas prête (…) C’est comme sortir d’un restaurant pour se remettre à table une fois rentré à la maison… Je n’ai plus faim ».

Mais aujourd’hui, Mélanie Dedigama a décidé d’évoquer un sujet un peu plus joyeux. En effet, la candidate de télé-réalité a choisi de dévoiler le visage de son bébé. Une décision justifiée par le message suivant: « Je vous présente l’amour de ma vie !! L’amour le plus incroyable du monde L’amour le plus fort le plus sincère le plus saint le plus indescriptible … l’amour éternel l’amour infini !!! On a longtemps hésité à vous partager la bouille de notre fille… et puis après plus de 5 mois on s’est dit qu’il etait peut être temps de partager le centre de notre vie avec vous !! Je le fais avant tout pour moi parce que j’ai envie de partager ça avec vous ainsi que @vinclrq ! Mais aussi parce que beaucoup d’entre vous on suivie toute ma grossesse avec bcp d’attention de bienveillance, d’amour et de sincérité alors c’est aussi une façon pour moi de vous remercier d’être tjs aussi présent(e)s et tjs plus nombreux et nombreuses… Merci à vous de faire parti de notre vie … on vous ❤️ #naya #mybabylove #baby #mylove« .

Les clichés de l’adorable bébé ont fait réagir les fans de celle qui ne veut pas faire Mamans et célèbres. En effet, ils n’ont pas hésité à la complimenter en masse.

