Tic tac. Mélanie Dedigama n’a toujours pas dévoilé le sexe de son futur enfant. Mais une chose est sûre : son babybump grossit à vue d’œil. A quelques semaines de son accouchement, la chérie de Vincent vient de donner de ses nouvelles notamment concernant sa grossesse.

C’est à l’occasion de la nouvelle année que Mélanie Dedigama a officialisé qu’elle était enceinte par le message suivant: « On vous souhaite une merveilleuse année 2020 mes anges ✨ que cette année soit remplie de bonheur de succès d’amour et de richesse pour chacun d’entre vous 🙌🏽.Pour cette belle et nouvelle année qui commence nous avons décidé avec @vinclrq de vous annoncer que j’ai pris 10kg de bonheur et que je ne peux plus cacher mon bidon car ça devient beaucoup trop compliqué 😅 🥰. Au début je ne le savais pas et je voyais les articles défiler je rigolais toute seule … Et puis j’ai fini par avoir quand même quelques doutes 😂 et coucou les kilos, les nausées, les insomnies , les hormones en feu et tout ce qui va avec 😅. Je suis la femme la plus heureuse du monde parce que j’ai rencontré l’homme de mes rêves que je l’aime éperdument et que je ne souhaiterai vivre tout ça avec personne d’autre que lui ❤️ . Je vous aime de tout mon cœur et encore une fois bonne année à tous 🙌🏽✨❤️#mylife #pregnant #baby #somuchlove #newyear #2020« .

Aujourd’hui, c’est sur les difficultés rencontrées lors de sa grosse qu’elle a pris la parole. »D’être enceinte c’est magique certes mais pour beaucoup c’est aussi très difficile de gérer : là tristesse, la colère les sauts d’humeurs l’incompréhension total de ce qu’il nous arrive et j’en passe… D’ailleurs je trouve qu’on n’en parle pas suffisamment ! Pourquoi ? Je ne sais pas, peut être par honte de ressentir autant de choses différentes à la fois … », a déclaré Mélanie Dedigama.

Bon courage à elle, il reste encore quatre mois !

