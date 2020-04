Mélanie Dedigama peut accoucher à tout moment. D’ailleurs, elle s’est récemment confiée sur ses craintes concernant son accouchement et le risque de devoir le faire sans son chéri Vincent. Lassée d’être constamment interrogé sur le sexe de son futur bébé, la jeune femme a poussé un coup de gueule sur sa story Instagram.

Tic tac, l’approche du premier enfant de Mélanie Dedigama et Vincent est imminente. Mais une question taraude constamment les followers de la gagnante de la Bataille des couples 2 : le sexe du fameux bout de chou. Remontée à ce sujet, la future maman a décidé de mettre les choses au clair par le biais d’un gros coup de gueule sur sa story Instagram. « Non, nous ne connaissons pas le sexe du bébé et en fin de compte, nous avons décidé de le connaître le jour J ! » a commencé la belle brune.

Celle qui s’est confiée sur les difficultés de sa grossesse a ajouté: « « Beaucoup ne comprennent pas que cela puisse m’agacer que l’on me pose la question h24, parce que soi-disant, je suis une personne publique ! Laissez-moi juste vous rappeler pour ceux qui l’ont oublié qu’avant tout je suis un humain, je suis comme vous tous et comme tout le monde, j’ai le droit à un minimum d’intimité et de respect ! ». Mélanie Dedigama ne s’est pas arrêtée là: « Je partage avec vous ma grossesse parce que ça me fait plaisir, parce que vous faites partie de ma vie, de mon quotidien, parce que je vous aime sincèrement et que partager ça avec vous, me rend heureuse. Mais je pense avoir encore le droit de choisir ce que je souhaite partager ou non ! »

Voilà qui a le mérite d’être clair. Ce n’est pas la seule candidate enceinte qui ne souhaite pas dévoiler le sexe du bébé pour le moment. C’est également le cas d‘Hillary !

Mélanie Dedigama peut accoucher à tout moment. D’ailleurs, elle s’est récemment confiée sur ses craintes concernant son accouchement et le risque de devoir le faire sans son chéri Vincent. Lassée d’être constamment interrogé sur le sexe de son futur bébé, la jeune femme a poussé un coup de gueule sur sa story Instagram.

Tic tac, l’approche du premier enfant de Mélanie Dedigama et Vincent est imminente. Mais une question taraude constamment les followers de la gagnante de la Bataille des couples 2 : le sexe du fameux bout de chou. Remontée à ce sujet, la future maman a décidé de mettre les choses au clair par le biais d’un gros coup de gueule sur sa story Instagram. « Non, nous ne connaissons pas le sexe du bébé et en fin de compte, nous avons décidé de le connaître le jour J ! » a commencé la belle brune.

Celle qui s’est confiée sur les difficultés de sa grossesse a ajouté: « « Beaucoup ne comprennent pas que cela puisse m’agacer que l’on me pose la question h24, parce que soi-disant, je suis une personne publique ! Laissez-moi juste vous rappeler pour ceux qui l’ont oublié qu’avant tout je suis un humain, je suis comme vous tous et comme tout le monde, j’ai le droit à un minimum d’intimité et de respect ! ». Mélanie Dedigama ne s’est pas arrêtée là: « Je partage avec vous ma grossesse parce que ça me fait plaisir, parce que vous faites partie de ma vie, de mon quotidien, parce que je vous aime sincèrement et que partager ça avec vous, me rend heureuse. Mais je pense avoir encore le droit de choisir ce que je souhaite partager ou non ! »

Voilà qui a le mérite d’être clair. Ce n’est pas la seule candidate enceinte qui ne souhaite pas dévoiler le sexe du bébé pour le moment. C’est également le cas d‘Hillary !