Pour bien démarrer l’année 2020, Mélanie Dedigama a annoncé sa première grossesse sur les réseaux sociaux. Après des mois de rumeurs, la jeune femme s’apprête à vivre la plus belle aventure de sa vie. D’ailleurs, elle a réagi aux messages de félicitations.

Quelques semaines après sa victoire dans la Bataille des Couples 2, Mélanie Dedigama a alimenté de nombreux doutes concernant sa santé. Beaucoup voyaient des signes de grossesse. Cependant, elle-même n’y croyait pas et a longtemps nié avant de découvrir que c’était effectivement le cas comme elle l’a expliqué en adressant ses vœux pour la nouvelle année. Très vite, les candidats de télé-réalité mais également les followers ont félicité les deux tourtereaux. Face à cette vague d’amour, l’ex de Bastien Grimal a pris la parole sur Instagram.

« Je tenais à vous dire milles fois MERCI pour tous vos messages et commentaires d’amour de bienveillance tous plus gentils les uns que les autres !!!! Ça me touche du plus profond de mon cœur de vous voir être aussi nombreux à être aussi contents pour nous 🥰😍. On est très heureux de pouvoir à présent partager ma grossesse avec vous ✨. Je vous embrasse très très fort et une pensée toute particulière pour les mamans et les femmes enceintes qui me donnent pleins de conseils précieux et super intéressants !!! . D’ailleurs si vous en avez n’hésitez pas à me les écrire en commentaire je lis tout 😍. Je vous Aimeeeeeeee ❤️❤️❤️ #merci #somuchlove #pregnant #baby« , a écrit la jeune femme en posant avec son babybump qui se devine de plus en plus. Pour le moment, elle n’a pas révélé le sexe de son futur bébé. Affaire à suivre donc.



En tout cas, Mélanie Dedigama est rayonnante et sur son petit nuage. Cela fait plaisir à voir. Encore toutes nos félicitations à elle et à son chéri Vincent.

