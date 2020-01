Les doutes se sont accumulés durant des semaines, c’est désormais confirmé. Après de nombreuses rumeurs, Mélanie Dedigama vient d’annoncer qu’elle était enceinte pour la première fois. C’est sur Instagram que la chérie de Vincent a dévoilé son babybump pour la première fois.

Quelques semaines après sa victoire dans la Bataille des Couples 2, Mélanie Dedigama a appris qu’elle était bel et bien enceinte. Chose qu’elle a expliqué dans un long message sur son dernier post Instagram accompagné d’une photo avec son chéri où l’on voit son babybump. « On vous souhaite une merveilleuse année 2020 mes anges ✨ que cette année soit remplie de bonheur de succès d’amour et de richesse pour chacun d’entre vous 🙌🏽.Pour cette belle et nouvelle année qui commence nous avons décidé avec @vinclrq de vous annoncer que j’ai pris 10kg de bonheur et que je ne peux plus cacher mon bidon car ça devient beaucoup trop compliqué 😅 🥰 », a-t-elle commencer par expliquer.



Puis, Mélanie Dedigama a ajouté: « Au début je ne le savais pas et je voyais les articles défiler je rigolais toute seule … Et puis j’ai fini par avoir quand même quelques doutes 😂 et coucou les kilos, les nausées, les insomnies , les hormones en feu et tout ce qui va avec 😅. Je suis la femme la plus heureuse du monde parce que j’ai rencontré l’homme de mes rêves que je l’aime éperdument et que je ne souhaiterai vivre tout ça avec personne d’autre que lui ❤️ . Je vous aime de tout mon cœur et encore une fois bonne année à tous 🙌🏽✨❤️#mylife #pregnant #baby #somuchlove #newyear #2020« .



Comme quoi, le noël juste à deux loin de leur famille et au milieu des cartons n’a pas été si triste puisque l’année prochaine ils seront trois. Toutes nos félicitations à Vincent et Mélanie Dedigama en tout cas !

