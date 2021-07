Depuis l’allocution d’Emmanuel Macron, le nombre de vaccination a augmenté en France. Face au coup de gueule de Magali Berdah envers les personnes qui ne veulent pas le faire, Mélanie Dedigama n’a pas pu s’empêcher de réagir et cela a eu le mérite d’être clair. Découvrez tout cela dans cet article.

Vaccin ou pas vaccin, deux camps se divisent sur les réseaux sociaux. Consciente de son influence et de celle de ses candidats, Magali Berdah a choisi de prendre la parole en poussant un coup de gueule envers les personnes qui ne veulent pas se vacciner et a déclaré: « Je voudrais pousser un coup de gueule (…) Quand il y a eu le confinement, tout le monde a essayé de supplier tout le monde pour dire qu’il faut respecter les gestes barrières etc (…) Je n’ai pas toujours été carrée et je m’en excuse (…) Ils ont trouvé un vaccin, histoire de nous protéger et de faire en sorte que le monde aille mieux. Là, on est sur un débat sur « est-ce qu’il faut se vacciner ou pas se vacciner » (…) Je ne comprends pas pourquoi on se prend la tête (…) C’est d’une lourdeur (…) Allez vous faire vacciner (…) Vous mettez en danger les gens (…) Vous faites peur aux gens (…) C’est le rôle des réseaux sociaux de vous dire de vous protéger, n’écoutez pas les gens (…) J’a confiance en la science (…) Allez tous vous faire vacciner que l’on retrouve une vie normale ».

Mélanie Dedigama pas vaccinée, elle répond au coup de gueule de Magali Berdah

De son côté, Mélanie Dedigama n’est pas vaccinée et ne compte pas le faire même si elle ne critique pas les personnes qui ont pris le choix inverse. Cela dit, la maman de Naya a révélé ce qui l’a dérangé avec le dernier discours du président de la République et a balancé: « Je ne suis pas vaccinée. Pour les personnes qui m’accusent de faire de la propagande anti-vaccin, qu’en est-il alors de toutes les personnes qui se filment en train de se faire vacciner ? (…) Le personnel soignant que l’on applaudissait, que l’on traitait comme des héros qui aujourd’hui ne se sont pas faits vacciner et que l’on traite aujourd’hui de traitres (…) ça me rend malade parce que l’on devrait avoir le choix (…) Je critique juste le système qui est méchant et vicieux (…) On doit nous laisser le choix de faire ce que l’on veut de notre corps ».

