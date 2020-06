Tic tac ! Après des semaines d’attente, notamment lors du confinement où le temps s’est fait un peu plus long que d’habitude, Mélanie Dedigama et Vincent vont passer un cap incessamment sous peu. En effet, leur premier enfant est sur le point de pointer le bout de son petit nez. STAR24 vous donne tous les détails.

Il y a quelques jours, Mélanie Dedigama faisait part de ses craintes à l’approche de son accouchement et déclarait: « Je flippe tellement de ouf ! (…) Je suis très admirative de toutes celles qui ont accouché et qui en font un deuxième et un troisième… Franchement j’appréhende beaucoup. De toute façon il faut qu’il sorte (…) On m’a proposé la césarienne mais j’ai envie de finir ce que j’ai commencé, j’ai envie de réussir et d’être fière de moi (…) Mais j’ai très peur… Peut-être qu’un jour je vous expliquerai pourquoi j’ai aussi peur mais là je ne peux pas ».

Seulement voilà, actuellement absente des réseaux sociaux, celle qui a fait une belle déclaration à Vincent serait sur le point d’accoucher. En effet, Mélanie Dedigama a perdu les eaux. Mais juste avant cela, la jeune femme a lâché: « On a pas fait de storys ce matin (…) On a fait les courses et en plus de ça je vous avoue que j’ai le moral sans avoir le moral. Ca devient vraiment long, je suis très fatiguée. Je ne me supporte plus physiquement. Je ne suis pas bien dans mon corps en fait. Ce n’est pas une question de me trouver belle ou pas belle. Je ne me trouve plus bien du tout c’est l’impression d’être prisonnière de mon corps. J’ai l’impression de galérer pour tout. Je me lève 100 fois par nuit. Je ne dors pas bien. Psychologiquement ça devient très très compliqué. Heureusement que j’ai vos messages (…) Je voulais vous remercier parce que je me sens beaucoup moins seule (…) C’est très rassurant. J’ai hâte que ce soit la fin ça devient relou ».

Allez courage, bébé arrive !

