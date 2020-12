Anthony Martial et Mélanie Da Cruz sont toujours aussi amoureux. A l’occasion de l’anniversaire de son mari, la belle blonde a décidé de lui sortir le grand jeu tout en lui faisant une magnifique déclaration d’amour sur Instagram. STAR24 vous donne tous les détails.

En couple depuis plusieurs années, Mélanie Martial a toujours reçu des messages de haters à cause du fait qu’elle est la femme d’un footballeur. Pourtant, cela n’a jamais empêché les amoureux de vivre leur relation pleinement. Il y a quelques semaines de cela, la jeune femme s’expliquait sur sa participation aux Marseillais VS le reste du monde 5. « Une semaine sans mon fils c’est mon grand record. Donc on y est et je viens d’arriver. Ce n’est pas prêt d’être la fin. Mais voilà c’est que un temps. J’espère que je vais réussir à supporter déjà. Mais en tout cas, je me suis fais hyper bien accueillir. Je suis hyper contente de retrouver certains amis. Je ne dirais pas de noms. Je vous laisserais voir les images. Les gens sont vraiment sympas ici. J’espère que le reste du monde va vous plaire cette année (…) Ce n’est pas dans mes habitudes de ne plus snaper, je suis désolée de ne pas avoir pu prévenir. Le but c’était que quand j’arrive ici certaines personnes ne se doutent pas une minute que je débarque. Ça a vraiment été la surprise générale. Ils ne s’attendaient pas du tout à me voir. Moi je savais. J’étais hyper contente de surprendre deux personnes en particulier » a-t-elle confié.

Déçue de ce tournage, Mélanie Martial a repris son quotidien avec sa petite famille. D’ailleurs, elle a fêté l’anniversaire de son chéri avec son fils ce weekend. L’occasion pour elle de poster des belles photos de son clan accompagnées du message suivant: « ❤️ Happy birthday again my Love @martial_9 ❤️.Beaucoup de bonnes choses pour accompagner cette année de plus mais surtout la santé 🙌🏽 On t’aime Best Daddy ❤️ ».

C’est tout love !

