Mélanie Da Cruz fait partie de ces candidates de télé-réalité qui se sont mariées à l’homme de leur vie cette année. Toujours aussi comblée par sa vie de famille et amoureuse, la maman de Swan Anthony s’est confiée sur son quotidien de femme de footballeur. STAR24 vous explique tout.

Il y a quelques mois, Mélanie Da Cruz était dans la tourmente après des rumeurs d’infidélité. Mais plus de peur que de mal pour l’ennemie jurée de Samantha : tout va pour le mieux entre elle et son chéri. D’ailleurs, ils se sont mariés en secret. A l’instar de Emilie Nef Naf ou encore Coralie Porrovecchio et Emilie Fiorelli, la jeune femme fait partie des WAGS. Interrogée sur son quotidien, elle a raconté à nos confrères de l’Equipe: « Quand on a un mari connu, on sait qu’il est une proie pour les femmes. Ça aussi, il faut pouvoir le vivre. Des bombes atomiques, il y en a partout, et quand elles regardent ton homme, tu es jalouse. La plupart des joueurs vont être flattés d’être regardés. Mais ceux qui auront le plus de jugeote se diront : ‘Ah ouais, elle, je sais pourquoi elle est là…’, tandis que les autres se jetteront dans la gueule du loup ».



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mélanie Martial DC (@melaniemartialdc) le 25 Déc. 2019 à 7 :27 PST

« Je lui ai dit : ‘Ecoute, je suis un peu plus vieille que toi et je comprends que tu veuilles profiter de la vie. Alors, vas-y profite, mais ne soit pas non plus égoïste. Je veux croire que mon mari sait ce qu’il a à la maison et ce qu’il peut perdre… » a ajouté la maman de Swan Anthony. Vous l’aurez compris, malgré les moments de bas entre les deux tourtereaux cette année, tout est au beau fixe entre Mélanie et Anthony Martial. Pourvu que cela dure. A quand un deuxième bébé pour la petite famille ? A suivre.

