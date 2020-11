Depuis le début de sa relation avec Anthony Martial, Mélanie Da Cruz a été critiquée et accusée d’être avec lui à cause de son statut. Un mariage et un enfant plus tard, la candidate des Marseillais VS le reste du monde 5 est toujours attaquée par les internautes. Mais elle a décidé de riposter.

Trop c’est trop. Lors du match opposant Manchester au PSG, Mélanie Martial a de nouveau été attaquée par les internautes. Lassée des critiques, elle avait poussé un coup de gueule sur Snapchat: « Au début j’ai dit qu’il y a plein de gens qui m’ont menacé etc. Ces gens ce sont les gens de mon snap, mes amis, ceux qui peuvent me parler au quotidien. Ceux avec qui on rigole (…) Déjà je parlais d’eux. (…) Et puis t’as les gens comme ça qui disent que oui, quand tu es femme de footballeur tu ne fais rien d’autre que galérer, ou comme moi, vendre des mascaras. Comme je vous l’ai dit il n’y a pas longtemps, il y a des femmes de footballeur qui font des choses très bien, qui cherchent à changer les choses dans le monde. (…) Toi tu fais quoi ? Tu me regardes toute la journée et toute la soirée ! Pour information, mon mari m’a déjà dit plusieurs fois d’arrêter de travailler ! Comme ça vous êtes content ! Je travaille quand même ! Je vends du mascara et des culottes que ta copine achète… (…) Tout ça pour du football… ».

Cette fois-ci, elle a reçu un message disant que la candidate de télé-réalité était avec son mari pour son argent. « Tu es une chomeuse en Chanel, tu me dégoûtes petite feignasse. Tu n’as jamais bossé de ta vie. Secret Story, tu étais inconnue au bataillon ma soeur. Mais aux pieds, c’était des Loubou à 800 euros. Merci Martial le pigeon. Maintenant que tu as mangé des sous sur le dos des gens, tu créais ta marque de chaussures pour bluffer les gens et faire la femme indépendante » a-t-on pu lire.

Mais Mélanie Martial préfère en rire et elle l’a prouvé en ajoutant: « Très bon résumé, vous ne trouvez pas ? A un détail près. Je ne suis pas ta soeur… ».

Au moins c’est dit !

