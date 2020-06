Melanight et Molie ne s’aiment pas et ne risquent pas du tout d’être les meilleures amies du monde. Après avoir clashé Jonathan Matijas en soutien à sa copine, la belle blonde s’en est prise à l’ancienne candidate de « La Villa des cœurs brisés 5″ au cours d’une interview accordée à Sam Zirah. Explications.

Il y a quelques jours, Melanight profitait d’une interview avec Sam Zirah pour revenir sur ses rapports avec Kevin Zamba et donner son avis sur son ex Molie. En effet, celle qui a taclé Ruby Nikara a lâché: « Il faut savoir que Zampa et moi, on ne s’aimait pas. On se détestait (…) On s’est retrouvé à un anniversaire, on s’est fait très copains (…) On st rentré dans une phase mignonne (…) Il m’a basé à cause de l’histoire de la vidéo et je pense qu’il aime encore son ex Mollie. Je ne suis pas fan de ce qu’elle représente. Elle fait un peu sorcière (…) Ca se trouve elle est très gentille, mais la nuit j’aimerais pas me réveiller à côté d’elle (…) Quand il s’est remis avec elle, il ne m’a plus donné de nouvelles (…) Là, on se reparle de temps en temps. On est très copains (…) Je dirais pas non, il est beau gosse Kevin ».

Mais c’était sans compter sur la réaction de la principale visée. L’ex de Kevin Zampa s’en est prise à Melanight. De là, Molie a réagi en clashant: « Melanight, je vais être franche. je vais carrément t’identifier en dessous. Enfaîte, quand on a ton passé, ton présent, ta tête, et tes trois extensions, on ferme sa bouche d’accord ? Franchement t’es très mal placée pour parler. Parce qu’à partir du moment où tu dis que tu ne aimerais te réveiller à côté de moi avec le matin. Mais que ça fait X années que tu es seule, parce que enfaîte personne ne veut se réveiller à côté de toi le matin. Ferme ta bouche, retourne à tes s*xe tape, et t’occupe pas de moi d’accord ?!«

Outch, ça fait mal !

