Le tournage de La Bataille des Couples 3 n’a pas été de tout repos pour Mélanight et Romain. En effet, ils se seraient mis des candidats à dos et auraient même été exclus. Ils sont revenus sur leur brouille avec Eddy Flow au cours d’une interview accordée à Sam Zirah.

C’est toujours autant l’amour fou entre Mélanight et Romain. Seulement voilà, tout aurait pu leur donner envie de se quitter. Après avoir connu des débuts difficiles, les deux tourtereaux n’ont pas été approuvé par les amis de la jeune femme. D’ailleurs, Eddy Flow a récemment annoncé la fin de leur amitié pourtant si forte. Interrogé à ce sujet, elle a déclaré: « Tout vient de l’histoire de l’anniversaire à Romain (…) Je comprends qu’au début mes amis veulent bien faire, c’est bienveillant (…) Quoi qu’il arrive c’est mon mec (…) Je vois ça comme un acharnement (…) Mon mec c’est pas un mauvais mec, c’est pas un méchant garçon, il est maladroit comme moi (…) Mais c’est la première fois que j’envisage ma vie avec mon mec (…) Eux ils ne sont pas d’accord de la relation, c’est leur problème. Ce n’est pas avec eux que je vais finir ma vie (…) Ils veulent me tourner le dos, qu’ils me tournent le dos. Quoi qu’il arrive je choisis mon mec (…) Ce qui me choque c’est qu’Eddy de base adorait Romain (…) Ils s’appelaient. On est parti en vacances ensemble (…) Arrivé dans la Bataille, l’avis d’Eddy change et il n’est plus pour notre couple ».

En ce qui concerne le manque de respect dénoncé par Eddy, Romain s’est défendu et a expliqué: « Il lui reprochait quelque chose que je n’ai pas cautionné et je lui ai dis (…) Au début, je l’ai vécu comme une injustice (…) L’avis des autres ça ne compte pas (…) Je suis avec elle, je le sais c’est tout ça me suffit (…) Je sais qui je suis et je sais ce que je vaux dans notre couple (…) Je sais qu’Eddy c’est quelqu’un de bien (…) ça a été une épaule pour moi. J’espère qu’ils se rabibocheront ». De son côté, très touchée, Mélanight a ajouté: « C’est très dur pour moi de perdre Eddy, c’est la seule personne que je pensais qui ne me tournerait pas le dos ».

A votre avis, vont-ils se réconcilier ?

