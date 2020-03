Cela fait maintenant un an que MHD est détenu en prison. Pour ceux qui n’auraient pas suivi, le rappeur aurait été impliqué dans la mort de Loïc Kamtchouang en 2018. Alors que les preuves de sa culpabilité sont remises en cause, il a fait une demande de libération sous bracelet. Le verdict vient de tomber et ce n’est pas dans sa faveur. STAR24 vous donne tous les détails.

Coupable ou pas coupable ? C’est la question qui taraude la justice au sujet de MHD. D’ailleurs, de nombreux fans et rappeurs avaient soutenu l’artiste lors de son arrestation. Celui qui a fait son retour au cinéma dans un rôle de prisonnier serait impliqué dans la rixe mortelle, qui a coûté la vie à Loïc Kamtchouang, âgé de 23 ans, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018. Le motif ? Sa voiture aurait aperçue sur les lieux où le jeune homme a été massacré par une dizaine de personnes. De là, l’interprète de Bella a même été suspecté d’avoir porté le coup fatal. Malgré son arrestation et son incarcération datant du 15 janvier 2019, il continue de clamer son innocence et d’affirmer qu’il avait prêté sa Mercedes ce soir-là.

Hé bien, sachez que des preuves contre MHD commencent à être remises en cause. Mais en attendant, il reste présumé coupable. De ce fait, l’artiste a vu sa détention provisoire se faire prolonger de six mois. Malgré tout, ses avocats ont fait une demande de remise en liberté à cause d’avoir un placement sous bracelet électronique. Seulement voilà, cette requête a été refusée par la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris selon l’AFP. « Cette décision est incompréhensible au regard de l’évolution des investigations et du projet de sortie présenté par MHD. Il reste déterminé à se battre pour prouver son innocence« , a confié Me Archibald Celeyron, son avocat. Pour rappel, le jeune homme risque jusqu’à trente ans de réclusion criminelle s’il est déclaré coupable. Qu’en pensez-vous ?

