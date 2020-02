Après la grosse pensée des LAKERS, un ultime hommage a été rendu à Kobe Bryant et sa fille Gianna. Le duo est décédé lors d’un tragique crash d’hélicoptère en même temps que sept autres personnes. Lors de cette soirée au Staple Center, Michael Jordan a pris la parole par un discours très émouvant à l’encontre du basketteur avec qui il était très proche.

Ce lundi 24 février, un ultime hommage a été rendu à Kobe Bryant et sa fille Gianna. D’ailleurs, sa femme Vanessa a bouleversé la Toile avec son discours. Mais ce n’est pas la seule personne à être intervenue lors de ce moment. Plusieurs stars se sont représentées comme Beyoncé qui a interprété « Halo » et « XO » et a lâché: « Je suis ici parce que j’adore Kobe et c’est l’une de ses chansons préférées. Alors, je vais la recommencer mais on va la faire tous ensemble et je veux que l’on chante si fort qu’il puisse entendre notre amour. Vous êtes prêts ? ».

Mais l’un des autres hommages qui a chamboulé les téléspectateurs est avant tout celui de Michael Jordan. En larmes, il a déclaré au sujet de son ami disparu: « Quand Kobe est mort, une part de moi est morte. À partir d’aujourd’hui, je vivrai avec les souvenirs, en sachant que j’avais un petit frère. J’ai essayé d’être là de toutes les façons possibles. S’il te plaît, repose en paix petit frère (…) J’ai dit à ma femme que je ne voulais pas verser de larmes parce que je ne voulais pas voir ça faire le tour d’internet pendant les trois à quatre prochaines années. C’est l’effet que Kobe Bryant a sur moi ». Des mots lourds de sens qui ont déchiré le cœur de nombreuses personnes.

“As I got to know him, I wanted to be the best big brother that I could be.” Michael Jordan on Kobe Bryant. pic.twitter.com/dTSp7VDosP — NBA TV (@NBATV) February 24, 2020

Pour rappel, Vanessa Bryant a décidé ce même jour d’engager des poursuites judiciaires à l’égard de la compagnie d’hélicoptère.

