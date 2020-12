La relation entre Miley Cyrus et Liam Hemsworth a connu beaucoup de haut et de bas. Pourtant même pas un an après leur mariage, les deux tourtereaux ont mis un terme à leur histoire. La chanteuse aurait fait quelques appels de phare à son ex depuis. Serait-ce une façon de montrer qu’elle regrette leur rupture ? Explications.

Et si Miley Cyrus n’avait jamais vraiment oublié Liam Hemsworth ? Au cours d’une récente interview accordée à SiriusXM, la chanteuse est revenue sur leur rupture mais aussi sur ses sentiments actuels pour l’acteur en disant: « Notre maison a brûlé. Nous étions comme fiancés. Je ne sais pas si nous pensions vraiment que nous allions nous marier. Mais nous avons perdu notre maison à Malibu… J’étais en Afrique du Sud, donc je ne pouvais pas rentrer à la maison, et mes animaux étaient attachés à un poteau sur la plage. J’ai tout perdu (…) Tout était parti, toutes les chansons que j’avais écrites étaient dans cette maison. Chaque photo de moi que mes parents m’avaient donnée, tous mes scripts, j’ai tout perdu (…) Je me suis simplement accroché à ce qu’il me restait de cette maison, qui était lui et moi. Et je l’aime et l’aimais vraiment très, très, fort et je l’aimerai toujours… Il y avait trop de conflits… Quand je rentre à la maison, je veux être ancrée par quelqu’un. Je ne me lance pas dans le drame ou dans les combats ».

Mais cette fois-ci, les propos d’une source proche a semé le doute concernant les sentiments de celle qui aurait été poursuivie par un OVNI. L’informateur a confié à OK ! Magazine : « C’est évident que Miley essaie d’attirer l’attention de Liam via ses chansons et ses récentes interviews. Je pense qu’elle regrette leur divorce. La vérité, c’est que Liam était l’amour de sa vie ». Un retour de flammes est-il encore envisageable ? A suivre…

