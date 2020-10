Dans les derniers épisodes des Marseillais VS le reste du monde 5, Milla Jasmine a tout quitté pour retrouver Mujdat. L’occasion de rebondir à ce sujet surtout sachant que son ancien futur mari vient de rentrer du tournage des Princes de l’amour 8. Actuellement en guerre, la jeune femme ne va pas trop bien.

Il y a quelques jours, Mujdat taclait le physique de son ex pour vanter la beauté de sa nouvelle chérie. Face au coup de gueule de Milla Jasmine, ce dernier a décidé de présenter ses excuses et a lâché: « Ça va c’était une petite blague qu’il fallait prendre au second degré. Désolé si ça t’a blessée ce n’était pas le but du tout. Parfois les blagues peuvent être nulles en plus elle est restée que deux minutes même pas et les gens ils ont quand même eu le temps de la screener. Donc désolé, mon but ce n’était pas de te blesser bien au contraire (…) C’était une mauvaise blague, ça arrive à tout le monde de faire des mauvaises blagues bah j’en ai fait une… De toute ma carrière c’est la première ».

Milla Jasmine est revenue sur son comportement et n’a pas caché sa déception. La belle brune a repris la parole à ce sujet et a lâché sur Snapchat: « Je trouve ça triste d’en arriver là surtout avec la personne avec qui tu a vécu pendant 3 ans. De là à dire que je suis moche, c’est culotté quand même ! Ce n’est pas ce que tu disais quand tu m’as couru après pendant 1 an. Je trouve ça pathétique et triste à la fois (…) S’il est heureux dans sa vie et qu’il pense que sa go est mieux que moi physiquement, pourquoi il parle de moi ? (…) C’est bien de s’excuser et de dire que c’était une blague, alors que ce n’était pas drôle. Au contraire, c’est un discours qui puait le seum ».

Comprenez-vous la déception de Milla Jasmine ? Par ailleurs, sachez que Feliccia a répondu aux rumeurs de chirurgie.

